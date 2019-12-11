Новосибирская область продолжает подготовку к Молодежному ЧМ по хоккею

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников отметил, что регион продолжит подготовку к проведению Молодежного чемпионата мира по хоккею с шайбой 2023 года, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

— Я с сожалением отношусь к решению WADA, расцениваю его как продолжение нападок на российский спорт. Уверен, что право проведения чемпионата останется за нами, время для отстаивания позиций России есть. Новосибирская область, со своей стороны, продолжает подготовку к молодежному чемпионату по хоккею, строительство ледовой арены и других объектов. Сроки жесткие, времени для торможения этих работ у нас нет, — подчеркнул Андрей Травников.

Как стало известно, чемпионаты мира по хоккею пройдут в России, несмотря на решение WADA, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник в ИИХФ. В 2023 году в России состоятся чемпионат мира и молодежный чемпионат мира, а в 2021 – женский чемпионат мира.

Многофункциональная ледовая арена по ул. Немировича-Данченко – основной объект планируемых к проведению в 2023 году игр Молодежного чемпионата мира по хоккею. Объект законтрактован, строительные работы начаты с августа 2019 года. Произведена подготовка и отсыпка территории в пятне застройки комплекса. Осуществляются работы по устройству свайных фундаментов, размещены заказы на изготовление строительных конструкций. Ввод объекта в эксплуатацию будет произведен в 2022 году. Параллельно ведутся работы по устройству инженерных сетей, а также объектов транспортной инфраструктуры.

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