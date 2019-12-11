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Mondelez выставила завод под Новосибирском на продажу

Компания сосредоточится на развитии действующих площадок.
  • 11/12/2019, 13:17
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ООО «Мон’дэлис Русь» решила не достраивать свой завод под Новосибирском. Об этом сообщает «Ъ» со ссылкой на источник в компании. Отмечается, что в компании приняли решение развивать действующие площадки, используя логистические мощности ритэйлеров. Ранее компания несколько раз переносила сроки сдачи проекта. Объект был законсервирован.

«Мон’дэлис Русь» снова откладывает запуск проекта в Новосибирске

«Мон’дэлис Русь» снова откладывает запуск проекта в Новосибирске

В настоящее время завод под Новосибирском выставлен на продажу. Его стоимость эксперты оценивают на сумму до 500 млн руб.

ООО «Мон’дэлис Русь» (входит в группу компаний Mondelēz International) подписала соглашение о сотрудничестве с Агентством инвестиционного развития и УК «ПЛП» осенью 2014 года. Строительство завода по производству кондитерских изделий компания планировала начать в ноябре, а его ввод первоначально был намечен на 3 квартал 2015 года. Инвестор намеревался вложить в предприятие более 4 млрд рублей. Предполагалось, что на полную мощность — 50 тысяч тонн продукции в год — предприятие выйдет не позднее 2020 года. Ассортимент должен был состоять из таких брендов как Alpen Gold, Milka, «Юбилейное», «Медвежонок Барни», TUC.

Фото: Юлия Данилова

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