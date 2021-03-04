Новосибирская область стала лидером по росту цен на вывоз ТКО в России

С января 2021 года тарифы на вывоз мусора были пересмотрены в 14 регионах, причем в 11 они были снижены, а в трех – повышены. У половины регионов тарифы изменились ранее – с июля 2020 года, вместе с индексацией других коммунальных услуг. Региональные тарифы корректировались и в другие месяцы 2020 года, в некоторых субъектах происходил общий пересмотр тарифов, а где-то менялись нормативы и цены только в отдельных зонах обслуживания внутри одного региона, отмечают в аналитической службе международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

В результате в январе этого года относительно января прошлого стоимость вывоза бытового мусора в среднем по России увеличилась на 4,05%, что превышает средний рост цен на услуги ЖКХ за прошедшие 12 месяцев (с января 2020 года к январю 2021 года составил 3,35%) и, в частности, рост цен на самую весомую статью в платежке – отопление (подорожало на 3,4%). За прошедшие 12 месяцев в 40 регионах тарифы на обращение с ТКО были увеличены, в 16 снижены, в 29 – не изменились или были пересмотрены менее чем на полпроцента.

Лидером по росту цен на вывоз ТКО для населения стала Новосибирская область – там они увеличились сразу на 39,2% (с 59,9 руб. с человека в месяц в январе 2020 года до 83,4 руб. в январе 2021 года), впрочем, новые расценки остаются все равно ниже среднероссийского уровня. Далее по динамике роста цен следуют Татарстан (рост на 24,8%, до 89,8 руб./чел.), Омская область (+20,9%, до 90,5 руб./чел.), Приморский край (+17%, до 76,7 руб./чел.), Свердловская область (+15%, до 115,5 руб./чел.), Республика Алтай (+11,8%, до 113,1 руб./чел.), Пермский край (+9,9%, до 80,1 руб./чел.), Астраханская область (+9,7%, до 98,4 руб./чел.), Кировская область (+8%, до 97,4 руб./чел.) и Башкортостан (+7,1%, до 75 руб./чел.).

Напротив, сильнее всего тарифы на вывоз коммунальных отходов снизились в Северной Осетии (-18,5%, до 54,9 руб./чел.), Адыгее (-9,9%, до 76,9 руб./чел.), Магаданской области (-9,2%, до 73,9 руб./чел.), Саратовской области (-9,1%, до 3,1 руб./кв. м, или примерно до 92,7 руб. с человека), Кабардино-Балкарии (-7,3%, до 57,8 руб./чел.), Белгородской области (-5,9%, до 88,1 руб./чел.), Красноярском крае (-5,2%, до 78,9 руб./чел.), Волгоградской области (-4,7%, до 100,9 руб./чел.), Ленинградской области (-3,8%, до 5,39 руб./кв. м, или примерно 160 руб./чел.*) и Брянской области (-3,7%, до 77,1 руб./чел.).

Эксперты отмечают, что стоимость вывоза бытового мусора в регионах по состоянию на начало 2021 года отличается в 6,3 раза – от 41,9 руб. с человека в месяц в Хакасии до 265,8 руб. в Московской области.

— Мусорная реформа пока что продолжает буксовать. Нормативы накопления ТКО по-прежнему в разы отличаются от региона к региону, тарифы не всегда имеют под собой прозрачное экономическое обоснование. При этом на многих территориях ситуация с вывозом мусора не улучшилась, а где-то даже существенно ухудшилась. Поэтому неудивительно, что значительная часть населения отказывается оплачивать новую статью в квитанции – в свою очередь, это приводит к финансовым проблемам у операторов и разрыву соглашений с мусоровывозящими компаниями, что усугубляет проблему утилизации ТКО. В результате мы получаем разрастающиеся свалки у дома и отсутствие инвестиций в столь необходимую нашей стране мусороперерабатывающую инфраструктуру, — комментирует президент FinExpertiza Елена Трубникова.