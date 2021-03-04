АО «РЭС» и АО «Новосибирскэнергосбыт» вновь отстояли свою правоту в суде

12 февраля 2021 года было опубликовано в полном объеме Постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 11.02.2021г. (резолютивная часть постановления объявлена 25.01.2021г.), в котором суд вновь встал на сторону энергетиков в споре с АО «Завод «Экран» и его дочерними структурами.

Постановлением апелляционной инстанции, принятым коллегиально под председательством судьи Сбитнева А.Ю., апелляционная жалоба ЗАО «Экран-Энергия» была оставлена без удовлетворения, а Решение Арбитражного суда Новосибирской области по делу №А45-2239/2019 – без изменения.

Напомним, что 30.10.2020г. суд полностью отказал АО «Завод «Экран» в иске к гарантирующему поставщику (АО «Новосибирскэнергосбыт») о взыскании убытков в сумме 770 млн руб., якобы возникших вследствие нарушения электроснабжения стекловаренной печи №5 завода, произошедшего 25.09.2017г. Системообразующее электросетевое предприятие энергосистемы Новосибирской области – АО «РЭС» участвовало в деле в качестве третьего лица на стороне ответчика.

В частности, суд отверг соответствующие доводы истца и счел не доказанным возникновение убытков по вине АО «Новосибирскэнергосбыт» и АО «РЭС». Кроме того, суд отметил многочисленные нарушения, допущенные в рамках электроснабжения печи самим АО «Завод «Экран» и его дочерним обществом – ЗАО «Экран-Энергия», учел наличие соответствующего предписания органов Ростехнадзора, выданного в адрес АО «Завод «Экран». Отдельно в рамках этого дела была проведена судебная экспертиза, которая установила, что прямая причинно-следственная связь между якобы возникшими повреждениями оборудования АО «Завод «Экран» и произошедшей аварийной ситуацией в электрических сетях отсутствует . Результаты экспертизы также были учтены судом при вынесении решения об отказе в иске к энергетикам.

Таким образом, в рамках значимого арбитражного дела гарантирующий поставщик АО «Новосибирскэнергосбыт» и сетевая организация АО «РЭС» в очередной раз отстояли свою правоту в суде, несмотря на попытки РАТМ Холдинга (в который входят и АО «Завод «Экран», и ЗАО «Экран-Энергия») представить судебные тяжбы в ином свете.