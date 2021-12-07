Новосибирская область вошла в топ-10 регионов с самыми красивыми солёными озёрами России

О Мёртвом море, расположенном между Израилем, Иорданией и Палестиной, слышал каждый. Оно настолько солёное, что на нём можно лежать и читать книгу, не боясь того, что утонешь. Однако в России хватает своих достопримечательностей, которые славятся красотой и уникальностью. И одна из них – озеро Горькое в селе Новоключи Новосибирской области, сообщило Минэкономразвития Новосибирской области.

Находится озеро Горькое в 47 километрах от города Купино и в 500 километрах от Новосибирска. Кстати, мало кто из местных жителей называет озеро Горьким – в народе его чаще именуют Новоключевским.

Расположено Горькое (или Новоключевское) в живописной лесостепной зоне, и главная его ценность – это соль. С давних времен к озеру приезжают и для отдыха, и в целях оздоровления – озеро известно тем, что эффективно лечит заболевания кожи, органов дыхания и опорно-двигательного аппарата.