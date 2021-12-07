Новосибирское правительство готово уменьшить ставки по налогам для бизнеса

— По нашей оценке, наибольшее негативное влияние от пандемии и ограничений ощутила сфера услуг, она самая пострадавшая. Фитнес-центры были закрыты наравне со всеми, а открылись одними из последних. Сильно пострадала сфера общепита, ресторанный бизнес, — констатировал на пресс-конференции заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Семка.

Он напомнил, что на минувшей неделе прошла очередная встреча представителей правительства Новосибирской области, Роспотребнадзора с собственниками и руководителями предприятий общепита.

— На встрече мы обсуждали меры поддержки, а также перспективы отмены ограничений. Хочу заявить: мы готовы оказывать поддержку в части уменьшения ставок налогообложения. Эти переговоры с бизнесом мы ведем уже полтора года, но пока не получили открытую информацию о том, как на региональный бизнес повлияла пандемия, — подчеркнул Семка. — Без этих данных мы не можем сделать соответствующий экономический расчет того, как уменьшение платежей по налогам поддержит предприятия, а также что это даст бюджету. Нужно раскрыться полностью.

Напомним,как это сделали в других регионах России. Новосибирское реготделение «Опоры России» в апреле и в декабре 2020 года выступало с предложением : рассмотреть на уровне области меры поддержки для организаций, теряющих право применения ЕНВД, в виде. Сегодня ставки по УСН в регионе составляют 6% с объектом налогообложения «доходы» и 15% с объектом «доходы минус расходы».

С аналогичным обращением выступила и Сибирская ассоциация автомобильных перевозчиков (СААП). Ассоциация просила правительство, губернатора и депутатов рассмотреть вопрос о снижении не только ставок по УСН, но и стоимости патента на грузоперевозки. Для этого предлагалось изменить порядок расчета потенциально возможного годового дохода: рассчитывать его не на тонну грузоподъемности, а на одно транспортное средство и установить базовую ставку в размере 800-850 тысяч рублей. Президент СААП Вячеслав Трунаев сообщал, что в Бурятии ставки снижены до уровня 1% по объекту «доходы» и 6% по объекту «доходы минус расходы», в Ульяновской области — 1% и 4% соответственно, в Мурманской области и Красноярском крае, Республике Тыва и Республике Хакасия — 1% и 5%, в Алтайском крае — 3% и 7,5%.

Летом 2021 года пресс-служба УФНС по Новосибирской области сообщала, что после отмены ЕНВД 75% налогоплательщиков региона перешли на УСН, 18% стали применять патентную систему налогообложения. По налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения (УСН), сумма поступлений за январь-июнь 2021-го увеличилась в 1,7 раза по сравнению с прошлым годом. Всего поступили 9,4 млрд рублей. Организаций и индивидуальных предпринимателей, использующих УСН, стало больше на 13,4 тысячи. По состоянию на 01 июля 2021 года количество ИП, применяющих данную систему налогообложения, составило 60,8 тысячи, организаций — 56,3 тысячи. По патентной системе налогообложения сумма поступлений увеличилась в 2,9 раза и составила 292 млн рублей. Индивидуальных предпринимателей, использующих патентную систему, стало больше на 19,3 тысячи, их количество достигло 23,6 тысячи.