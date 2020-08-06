Новосибирская область возглавила тройку «антилидеров» по индексу летальности в округе

По состоянию на 6 августа индекс летальности в регионе составляет 2,64%. Это повышение, на 0,23%. Показатель летальности по области все еще хуже, чем окружной и общероссийский, сообщили в Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

— В рейтинге СФО Новосибирская область теперь возглавила тройку «антилидеров» по индексу летальности. Красноярский край (2,50%) переместился на 2-е место. На третьем месте — Иркутская область (1,39%). В Республике Алтай, замыкающей рейтинг по СФО, так и остается самый низкий показатель — 0,42%, — рассказали в ИЦК.

Отмечается, что по состоянию на 6 августа в России, как и ранее, два региона с полностью отсутствующей летальностью пациентов с COVID-19. Это Ненецкий АО и Сахалинская область.

Самый высокий индекс летальности остается в Санкт-Петербурге (6,53%).

— Общий показатель летальности в СФО продолжает превышать единицу, с 30 июля он еще вырос на 0,07%, составляя 1,51%. Тем не менее, это ниже общероссийского индекса, — констатировали в ИЦК.

Индекс летальности в общем по РФ за неделю немного увеличился, и также остается выше единицы — 1,68%.

В ИЦК уточнили, что худший показатель летальности пациентов демонстрирует, как и раньше, Северо-Западный ФО (3,42%)

6 августа российский показатель летальности — ниже общемирового значения, которое составляет 4%.

Напомним, летальность — показатель, выражающий процентное отношение числа умерших пациентов с COVID-19 к общему числу людей, имевших тот же диагноз «коронавирусная инфекция». Роспотребнадзор называет снижение летальности в числе решающих факторов для снятия ограничений в регионах.

Общее количество жителей, которым был поставлен диагноз «новая коронавирусная инфекция», в Новосибирской области на 6 августа — 9939 человек.

За неделю регион вплотную приблизился к порогу в 10 000 заболевших.

Летальных исходов за истекший период зафиксировано столько же, сколько на прошлой неделе — 39.

Фото предоставлено ИЦК