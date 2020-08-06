Организация протеста чревата штрафами

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть озвучил позицию городской власти относительно прошедшей в последнее время серии акций горожан в поддержку жителей Хабаровска, считающих противозаконным задержание их губернатора Сергея Фургала. Несмотря на то, что число участников акции в Новосибирске, в отличие от Хабаровска, было не таким массовым и насчитывало несколько десятков протестующих, по мнению главы города, они нарушили действующие в регионе ограничения, поэтому в отношении них допустимо применение штрафных санкций.

— Действуют общие нормы, которые сегодня ограничивают общественные, политические организации в проведении каких-то массовых мероприятий и саму мэрию, — говорит Анатолий Локоть. — Еще раз напоминаю, мы из-за этого и День города отменили, мы перенесли все празднования. Даже не проводим мероприятия, связанные с присвоением Новосибирску звания «Город трудовой доблести». Мы сможем провести все мероприятия только после того, как будут сняты ограничения. Это касается всех. Тот, кто пытается организовать массовое мероприятие, является нарушителем — и в отношении него будут действовать нормы административного права, наказания в виде штрафов, которые определит суд в соответствии с федеральным законом.

Фото из группы поддержки Сергея Фургала в соцсети «Одноклассники»

Напомним, что подобные ограничения в конце июня послужили поводом для группы общественников, инициировавших акцию протеста против голосования по поправкам в Конституцию, обратиться в суд. Как уже сообщалось, мэрия, вначале допустив проведение митинга, впоследствии его запретила. При этом, как отмечали организаторы, на момент подачи иска по действиям мэрии, еще не было нормативно-правового акта, продлевающего ограничения с 30 июня, в то время как их акция была запланирована на 1 июля.