Организация протеста чревата штрафами

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть озвучил позицию городской власти относительно прошедшей в последнее время серии акций горожан в поддержку жителей Хабаровска, считающих противозаконным задержание их губернатора Сергея Фургала. Несмотря на то, что число участников акции в Новосибирске, в отличие от Хабаровска, было не таким массовым и насчитывало несколько десятков протестующих, по мнению главы города, они нарушили действующие в регионе ограничения, поэтому в отношении них допустимо применение штрафных санкций.
— Действуют общие нормы, которые сегодня ограничивают общественные, политические организации в проведении каких-то массовых мероприятий и саму мэрию, — говорит Анатолий Локоть. — Еще раз напоминаю, мы из-за этого и День города отменили, мы перенесли все празднования. Даже не проводим мероприятия, связанные с присвоением Новосибирску звания «Город трудовой доблести». Мы сможем провести все мероприятия только после того, как будут сняты ограничения. Это касается всех. Тот, кто пытается организовать массовое мероприятие, является нарушителем — и в отношении него будут действовать нормы административного права, наказания в виде штрафов, которые определит суд в соответствии с федеральным законом.
Фото из группы поддержки Сергея Фургала в соцсети «Одноклассники»
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