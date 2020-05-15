Новосибирская область займет 3,5 млрд рублей

Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области объявило на сайте госзакупок аукционы на предоставление региону возобновляемых кредитных линий с установлением лимита задолженности в сумме 500 млн рублей. Всего объявлены семь аукционов на общую сумму 3,5 млрд руб.

Согласно документации, начальная цена контрактов варьируется от 101,45 до 133,46 млн руб., процентная ставка — 6,5% годовых. Срок кредитной линии — от 1140 дней (чуть больше трех лет) до 1500 дней (чуть больше четырех лет).

Отмечается, что средства пойдут на финансирование дефицита областного бюджета и погашение государственных долговых обязательств региона.

Срок подачи заявок — 25 мая 2020 года. Дата проведения аукциона в электронной форме — 27 мая 2020 года.

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