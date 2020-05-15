В Новосибирске будут бороться с пылью на дорогах инновационным методом

Мэр Анатолий Локоть поставил задачу – протестировать на городских дорогах новое средство пылеподавления, разработанное новосибирской компанией «И.С. Лаборатория», сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска. Как подчеркнул глава Новосибирска, широкое применение новый связующий раствор получит только после целого ряда испытаний, в том числе на безопасность для горожан и автотранспорта.

— Проблема пыли – актуальный для города вопрос. В прошлом году мы испытывали средства и технологии, предложенные пермской компанией. В этом свою инновационную разработку – раствор для пылеподавления на дорогах – представила наша, новосибирская компания. Средство успешно протестировано на предприятиях угольной отрасли в Кемеровской области. Я поручил провести испытание на локальных участках дорог Новосибирска. Другая не менее важная задача – это обработка городских парков специальными дезинфицирующими растворами, которые также производятся на этом предприятии. Для нас первостепенным является вопрос экологичности. Поэтому перед массовой обработкой зелёных зон будут также проведены соответствующие испытания, — отметил мэр Анатолий Локоть.

На пресс-конференции глава города заявил – он рассчитывает, что испытания начнутся в ближайшее время, чтобы в 2020 году успеть проанализировать результаты, объявить конкурс и заключить договор с победителем, а в 2021 году приступить к массовому применению инновационной разработки на дорогах Новосибирска.

Как рассказала генеральный директор ГК «И.С. Лаборатория» Антонина Москалюк, разрабатывать инновационный продукт для пылеподавления начали в 2019 году. Жидкость показала хорошие результаты при первичном тестировании: средством обрабатывали стенки вагонов, чтобы в холодное время года перевозимый уголь не примерзал к ним. Это значительно сократило его потери. После удачного опыта специалисты компании приступили к созданию «летнего» вариант смеси – для пылеподавления на дорогах.

Новое средство планируют испытывать на запылённых участках дорог с большим количеством заездных карманов. К тестированию приступят после получения всех необходимых документов.

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