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Новосибирская область замыкает пятерку лидеров по объемам реализации молока в России

Суточный объем реализации молока в регионе достиг 1,7 тыс тонн.
  • 29/04/2019, 16:29
Новосибирская область замыкает пятерку лидеров по объемам реализации молока в России

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации опубликовало рейтинги регионов по показателям суточного объема реализации молока сельскохозяйственными организациями, сообщили в региональном минсельхозе.

— Новосибирская область уверенно занимает лидерские позиции: наш регион, с максимальным объемом реализации молока за сутки 1,7 тыс.тонн, находится на пятой строке рейтинга, разделяя ее с двумя другими российскими субъектами, — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего за 1 квартал 2019 года производство молока в хозяйствах всех категорий в Российской Федерации выросло на 106,2 тыс. тонн (+1,7%) и составило 6507,4 тыс. тонн, в сельскохозяйственных организациях на 127,9 тыс. тонн (+3,3%) и составило 4040,1 тыс.тонн соответственно.

Фото: pixabay.com, автор- Pezibear

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