Kantar: Каждая пятая пачка сигарет в Новосибирске — контрафакт

В 1 квартале 2019 года в Сибири (Омская и Новосибирская области, Алтайский край) доля нелегальной табачной продукции составила 26,5%, следует из результатов исследования табачного рынка, проведенного аналитическим агентством Kantar TNS. Для сравнения: доля нелегальной табачной продукции на рынке РФ составила 10,3%, а годом ранее она оценивалась аналитиками агентства в 7,7% Нелегальная продукция перестала быть острой проблемой только приграничных территорий — ее доля растет и в центральных регионах. Так, среди городов с населением более 1 млн человек наиболее высокая доля нелегальных сигарет была зафиксирована в Ростове-на-Дону — 43,7%, Челябинске — 24,1% и Новосибирске 19,6%, констатируют эксперты агентства.

По его словам, зафиксированный десятикратный рост доли нелегального рынка за последние три года говорит о превращении нелегальной торговли в масштабный криминальный бизнес с устойчивыми каналами поставок и сбыта.

Сергей Слипченко, вице-президент по корпоративным вопросам аффилированных компаний «Филип Моррис Интернэшнл» в России констатирует, что наблюдается значительный прирост доли контрафактной (поддельной) продукции, идентифицированной в регионах, граничащих с Украиной, а также на Северном Кавказе и в Сибири.

По мнению руководителя «БАТ Россия» по противодействию незаконному обороту табачных изделий Игоря Черкасского, из-за стремительного роста акцизов на сигареты в России усилились притоки нелегальных сигарет не только из стран ЕАЭС, но и из европейских и азиатских стран. Например, доля сигарет из ОАЭ в структуре нелегального рынка выросла с 6% до 7,7%. Он констатирует: результаты исследования и зарубежный опыт говорят о том, что дальнейшее повышение акцизов в России неизбежно приведет к усугублению проблемы.

— Остановить распространение нелегальной продукции поможет гармонизация акцизной политики России и ее партнеров по ЕАЭС. Кроме того, необходимо развивать правоприменительную практику и увеличивать штрафы за продажу «серого» продукта. Сейчас расследование дел по торговле нелегальными сигаретами растягивается, а наказание несоизмеримо низкое (по сравнению с криминальным доходом), — говорит Игорь Черкасский.

— Уравнивание акцизных ставок среди стран участниц ТС станет эффективной мерой борьбы с нелегальным ввозом такой продукции в РФ. Что же касается борьбы с контрафактом, действенным решением стало бы отслеживание оборота производственного оборудования, — полагает Миртова

Директор по корпоративным и юридическим вопросам «Империал Тобакко» в России и Центральной Азии Илона Миртова также уверена, что любые меры, способствующие увеличению стоимости легальной пачки сигарет, спровоцируют дальнейший рост нелегальной продукции.

По оценкам участников отрасли, при условии сохранения текущей доли до конца года объем нелегальных сигарет в России составит 23,6 млрд штук. Общие потери бюджета в виде недополученных акцизов и НДС по итогам года могут превысить 70 млрд рублей, говорится в пресс-релизе Kantar TNS.

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