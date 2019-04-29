Kantar: Каждая пятая пачка сигарет в Новосибирске — контрафакт

В 1 квартале 2019 года в Сибири (Омская и Новосибирская области, Алтайский край) доля нелегальной табачной продукции составила 26,5%, следует из результатов исследования табачного рынка, проведенного аналитическим агентством Kantar TNS. Для сравнения: доля нелегальной табачной продукции на рынке РФ составила 10,3%, а годом ранее она оценивалась аналитиками агентства в 7,7% Нелегальная продукция перестала быть острой проблемой только приграничных территорий — ее доля растет и в центральных регионах. Так, среди городов с населением более 1 млн человек наиболее высокая доля нелегальных сигарет была зафиксирована в Ростове-на-Дону — 43,7%, Челябинске — 24,1% и Новосибирске 19,6%, констатируют эксперты агентства.
По его словам, зафиксированный десятикратный рост доли нелегального рынка за последние три года говорит о превращении нелегальной торговли в масштабный криминальный бизнес с устойчивыми каналами поставок и сбыта.
Сергей Слипченко, вице-президент по корпоративным вопросам аффилированных компаний «Филип Моррис Интернэшнл» в России констатирует, что наблюдается значительный прирост доли контрафактной (поддельной) продукции, идентифицированной в регионах, граничащих с Украиной, а также на Северном Кавказе и в Сибири.
По мнению руководителя «БАТ Россия» по противодействию незаконному обороту табачных изделий Игоря Черкасского, из-за стремительного роста акцизов на сигареты в России усилились притоки нелегальных сигарет не только из стран ЕАЭС, но и из европейских и азиатских стран. Например, доля сигарет из ОАЭ в структуре нелегального рынка выросла с 6% до 7,7%. Он констатирует: результаты исследования и зарубежный опыт говорят о том, что дальнейшее повышение акцизов в России неизбежно приведет к усугублению проблемы.
— Остановить распространение нелегальной продукции поможет гармонизация акцизной политики России и ее партнеров по ЕАЭС. Кроме того, необходимо развивать правоприменительную практику и увеличивать штрафы за продажу «серого» продукта. Сейчас расследование дел по торговле нелегальными сигаретами растягивается, а наказание несоизмеримо низкое (по сравнению с криминальным доходом), — говорит Игорь Черкасский.
— Уравнивание акцизных ставок среди стран участниц ТС станет эффективной мерой борьбы с нелегальным ввозом такой продукции в РФ. Что же касается борьбы с контрафактом, действенным решением стало бы отслеживание оборота производственного оборудования, — полагает Миртова
По оценкам участников отрасли, при условии сохранения текущей доли до конца года объем нелегальных сигарет в России составит 23,6 млрд штук. Общие потери бюджета в виде недополученных акцизов и НДС по итогам года могут превысить 70 млрд рублей, говорится в пресс-релизе Kantar TNS.
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