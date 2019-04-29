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Kantar: Каждая пятая пачка сигарет в Новосибирске — контрафакт

Средняя стоимость пачки сигарет в России составляет 105 рублей, из которых 62 рубля — это налоговая составляющая.
  • 29/04/2019, 16:34
Kantar: Каждая пятая пачка сигарет в Новосибирске — контрафакт
Общие потери бюджета РФ в виде недополученных акцизов и НДС по итогам года могут превысить 70 млрд рублей.

В 1 квартале 2019 года в Сибири (Омская и Новосибирская области, Алтайский край) доля нелегальной табачной продукции составила 26,5%, следует из результатов исследования табачного рынка, проведенного аналитическим агентством Kantar TNS. Для сравнения: доля нелегальной табачной продукции на рынке РФ составила 10,3%, а годом ранее она оценивалась аналитиками агентства в 7,7% Нелегальная продукция перестала быть острой проблемой только приграничных территорий — ее доля растет и в центральных регионах. Так, среди городов с населением более 1 млн человек наиболее высокая доля нелегальных сигарет была зафиксирована в Ростове-на-Дону — 43,7%, Челябинске — 24,1% и Новосибирске 19,6%, констатируют эксперты агентства.

Доля контрафактных сигарет на рынке Сибири продолжает расти

Табачный рынок Сибири захлебывается в контрафакте

— Кратная разница в цене между легальной и нелегальной продукцией является основной причиной роста нелегального рынка, — приводятся в пресс-релизе агентства слова вице-президента JTI по корпоративным отношениям и коммуникациям в России Сергея Головко. — С нелегальных сигарет не уплачен акциз и другие налоги, в то время как стоимость легальных сигарет постоянно увеличивается из-за роста ставки акциза. Сегодня средняя стоимость пачки сигарет в России составляет 105 рублей, из которых 62 рубля — это налоговая составляющая (минимальная ставка акциза и НДС).

По его словам, зафиксированный десятикратный рост доли нелегального рынка за последние три года говорит о превращении нелегальной торговли в масштабный криминальный бизнес с устойчивыми каналами поставок и сбыта.

Сергей Слипченко, вице-президент по корпоративным вопросам аффилированных компаний «Филип Моррис Интернэшнл» в России констатирует, что наблюдается значительный прирост доли контрафактной (поддельной) продукции, идентифицированной в регионах, граничащих с Украиной, а также на Северном Кавказе и в Сибири.

В Новосибирске изъяли из магазина большую партию табачных изделий без акцизов

В Новосибирске изъяли из магазина большую партию табачных изделий без акцизов

— Для того чтобы остановить стремительный рост рынка нелегальной табачной продукции в России, переломить тенденцию и обеспечить устойчивые налоговые поступления в государственный бюджет, необходим комплексный подход, включающий предсказуемую взвешенную налоговую политику государства, ужесточение санкций за производство и сбыт нелегальной табачной продукции, лицензирование производства, контроль за оборотом производственного оборудования, повышение эффективности и совершенствование контрольно-надзорной и правоприменительной практики, — перечисляет он. — Введение минимальной цены за пачку сигарет, по аналогии с алкоголем, в дополнение к введению обязательной цифровой маркировки стало бы маркером, проводящим четкую границу между легальным и нелегальным продуктом, и, как следствие, способствовало эффективности реализуемых правоприменительных мер.

По мнению руководителя «БАТ Россия» по противодействию незаконному обороту табачных изделий Игоря Черкасского, из-за стремительного роста акцизов на сигареты в России усилились притоки нелегальных сигарет не только из стран ЕАЭС, но и из европейских и азиатских стран. Например, доля сигарет из ОАЭ в структуре нелегального рынка выросла с 6% до 7,7%. Он констатирует: результаты исследования и зарубежный опыт говорят о том, что дальнейшее повышение акцизов в России неизбежно приведет к усугублению проблемы.

— Остановить распространение нелегальной продукции поможет гармонизация акцизной политики России и ее партнеров по ЕАЭС. Кроме того, необходимо развивать правоприменительную практику и увеличивать штрафы за продажу «серого» продукта. Сейчас расследование дел по торговле нелегальными сигаретами растягивается, а наказание несоизмеримо низкое (по сравнению с криминальным доходом), — говорит Игорь Черкасский.

Шарков

Табачный рынок России по итогам 2018 года сократился на 8,4%

Директор по корпоративным и юридическим вопросам «Империал Тобакко» в России и Центральной Азии Илона Миртова также уверена, что любые меры, способствующие увеличению стоимости легальной пачки сигарет, спровоцируют дальнейший рост нелегальной продукции.

— Уравнивание акцизных ставок среди стран участниц ТС станет эффективной мерой борьбы с нелегальным ввозом такой продукции в РФ. Что же касается борьбы с контрафактом, действенным решением стало бы отслеживание оборота производственного оборудования, — полагает Миртова

По оценкам участников отрасли, при условии сохранения текущей доли до конца года объем нелегальных сигарет в России составит 23,6 млрд штук. Общие потери бюджета в виде недополученных акцизов и НДС по итогам года могут превысить 70 млрд рублей, говорится в пресс-релизе Kantar TNS.

Фото: pixabay.com, автор- tookapic

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