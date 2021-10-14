Новосибирская область занимает шестую позицию по количеству выпускников GeekBrains

Образовательная платформа GeekBrains изучила востребованность цифровых профессий в 85 регионах страны. Новосибирская область вошла в топ-6 рейтинга по количеству студентов, проявивших интерес к обучению IT-специальностям (2,9%), числу учащихся (2,0%) и выпустившихся (2,1%). Верхние строчки заняли Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Краснодарский край и Свердловская область.

Наряду с Москвой и Санкт-Петербургом Новосибирская область лидирует в рейтинге регионов, где самый̆ большой̆ спрос на IT-специалистов.

Также Новосибирская область входит в топ-10 регионов, в которых представлено наибольшее количество IT-вакансий для специалистов с опытом работы до трех лет и стажем от трех до шести лет.

Новосибирская область, как и большинство регионов, характеризуется равных интересом к обучению IT-профессиям как среди мужчин, так и среди женщин (ок. 50/50).

В регионе более 2,7 тысяч компаний работают в сфере информационных технологий. Здесь была основана компания «2ГИС», которая впоследствии стала одной̆ из самых дорогих компаний Рунета.

Как сообщает GeekBrains, самыми нужными на рынке труда оказались разработчики — эта специализация лидирует в 55 регионах. На втором месте вакансия администратора баз данных (лидирует в 5 регионах), третье место делят тестировщики и web-инженеры (лидируют в четырех регионах).

— Наиболее востребованным языком разработки у работодателей стал Python. При этом среди программистов с опытом больше трех лет самые высокие зарплаты были у разработчиков по JavaScript. Из областей̆, смежных с программированием, больше всего получают DevOps-инженеры и специалисты по Data Science, — говорится в сообщении.

GeekBrains — лидирующая образовательная платформа, которая помогает начать карьеру в digital с нуля и получить новые навыки для её развития. Преподаватели-практики более 10 лет обучают программированию, маркетингу, управлению, дизайну и аналитике.