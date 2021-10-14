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Как заработать на копирайтинге и рерайтинге

  • 14/10/2021, 14:58
Сегодня не так просто найти хорошую работу, но если есть творческий потенциал и нет проблем с грамотной письменной речью, то можно попробовать себя в рерайтинге и копирайтинге.

Это достаточно перспективный вид заработка в сети. В данных услугах заинтересованы владельцы сайтов и вебмастера.

Стать копирайтером может кто угодно, например, на mrtext.ru есть обучение для новичков, после их окончания уже можно рассчитывать на достаточно неплохой доход. Можно попробовать и с нуля, но тогда заработок поначалу будет невысоким, что часто отпугивает новых людей.

Что такое копирайтинг

Если говорить просто, то это написание и продажа уникальных текстов. При этом тематика может быть какой угодно. Если писать «из головы», то в любом случае статья получится уникальной, но если это копипаст из различных сайтов, то программы антиплагиата без проблем отыщут, где был взят текст.

Уникальные тексты нужны, чтобы поисковики выдавали сайт как можно выше. Если контент будет ворованным, то Гугл и Яндекс исключат его из выдачи. Поэтому собственники сайтов платят достаточно хорошие деньги за качественные и уникальные тексты.

Далеко не каждый владелец ресурса будет писать для него статьи самостоятельно. Этому есть несколько причин:

  • отсутствие времени;
  • неумение писать;
  • недостаточная осведомленность в определенных тематиках;
  • низкая грамотность и другое.

В связи с этим они ищут копирайтеров, которые будут заниматься наполнением их сайтов.

Иногда, чтобы на выходе получилась качественная статья, копирайтеру нужно с головой окунуться в тему и изучить не один источник, чтобы почерпнуть недостающие знания. Поэтому лучше писать на знакомые темы. Огромным преимуществом будут хорошие знания в специфических темах, например, таких как медицина или техника.

Что такое рерайтинг

Задача рерайтера также состоит в написании уникальных текстов. Только пользуется он для этого уже имеющимся контентом, который перерабатывает, но оставляет содержание. Это можно сравнить со школьным изложением: прочитал, запомнил, после чего пересказал все своими словами. Чтобы текст получился уникальным, в нем нужно изменить структуру, чтобы не осталось схожих с исходником формулировок.

Но не стоит думать, что достаточно просто изменить все слова в тексте на синонимы. На самом деле это может быть достаточно сложно, да и полученный текст будет очень сложно читать. И в итоге вам за него заказчик не заплатит. Но рерайтить статьи гораздо легче, чем создавать их с нуля, поэтому и ценится эта работа меньше.

Сколько можно заработать на написании текстов

Естественно, главным вопросом при ознакомлении с новой профессией является заработная плата. В любой подобной статье вам скажут, что все будет зависеть только от плодотворности работы. В принципе это так и есть, но все же можно выделить средний доход. Занимаясь копирайтингом по восемь часов в день, можно заработать от 20 до 60 тыс. рублей в месяц. Если же вы не ищете работу на целый день, а рассматриваете копирайтинг как дополнительный доход, то уделяя написанию статей по три часа, можно зарабатывать до 8 тысяч рублей.

Как уже было сказано, рерайтинг оценивается ниже. Но, даже не имея опыта можно заработать за месяц 5 тысяч, а если постараться, то и до 20 дотянуть.

Главное помнить, что, начиная работу в области копирайтинга и рерайтинга, не следует задирать планку по заработку. Новичку вряд ли доверят дорогой заказ, да и на работу у вас будет уходить больше времени, чем у опытных авторов. Нужно трезво оценивать свои возможности и помнить, сто написание текстов может стать основным источником доходов для вполне комфортной жизни, но для этого понадобится время.

Фото предоставлено рекламодателем

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Регионы: Россия

Теги : подработка


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