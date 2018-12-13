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Новосибирская область заняла третье место в РФ по стоимости аренды коттеджей на Новый год

Количество желающих отметить праздник в коттедже, по данным Авито, снизилось в регионе на 7 %.
  • 13/12/2018, 16:52
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Арендовать коттедж на Новый Год в Новосибирской области обойдется в среднем в 12 000 рублей в сутки (+2% за год). Такие данные получили эксперты Авито, проанализировав рынок аренды жилья.

Для сравнения в Санкт-Петербурге и Ленинградской области стоимость аренды составляла в среднем 5 800 рублей.

— Такая доступная стоимость объясняется большим предложением недорогих коттеджей на сайте, — объяснили эксперты.

По данным Авито, больше всех приходилось раскошеливаться в Ульяновской области – средняя посуточная ставка составляла 12 700 рублей.

При этом отмечается, что Новосибирская область заняла 15-е место по динамике желания встречать Новый Год в загородном коттедже: -7%.

— Отрицательные изменения зафиксированы в 11 из 22 рассмотренных регионов. Особенным падением спроса отличилась Иркутская область (-23%). В другой половине субъектов интерес к такому празднованию увеличился. Заметнее всего – в Пермском крае (+149%). В целом по России спрос вырос на 19%, — уточнили в Авито.

Фото: pixabay.com, автор- cattu

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