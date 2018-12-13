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Все мы ЗАОДНО!

  • 13/12/2018, 17:52

7 декабря в Центре Культуры НГТУ состоялась торжественная церемония вручения дипломов лауреатов и наград победителям Межрегионального фестиваля достижений студенческих сообществ «ЗАОДНО!» с участием студентов с ОВЗ и инвалидностью.

Фестиваль «ЗАОДНО!» объединяет ребят с разными интересами, способностями и возможностями. В фестивале приняли участие школьники 9-12 классов, учащиеся по программам среднего профессионального образования, а также и студенты, обучающиеся по программам высшего образования. География фестиваля включает в себя Новосибирскую область, Иркутскую область, Забайкальский край, Алтайский край. Участники поделились со зрителями и жюри лучшими работами и творческими проектами, которые отбирались конкурсной комиссией в течение месяца.

Были представлены лучшие школьные и студенческие инициативные проекты в номинациях:

«Лучший творческий проект»

«Лучший социальный проект для лиц с инвалидностью и ОВЗ»

Творческие проекты приятно удивили своим многообразием: исполнение песен и стихов собственного сочинения, презентация коллекции платьев, пантомима, жестовое пение. В силу обширной географии фестиваля номера были представлены не только вживую, а также в формате видеовизиток.

 

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— Очень непросто было выбрать лучшего. Все безусловно талантливые, и нет единого критерия, по которому можно оценивать, ведь каждый из них особенный. На мой взгляд, неважно какую форму принимает творчество, самое главное — желание выйти и поделиться этим со зрителями, а также получать от этого удовольствие самому. Главное не бояться, ведь у каждого есть право выходить и дарить своё творчество. Такие мероприятия нужно проводить чаще в рамках инклюзивного обучения и не только, — поделился член жюри, актёр Новосибирского Городского Драматического Театра под руководством С. Афанасьева Павел Поляков.

Фото предоставлено Ресурсным центром при НГТУ

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