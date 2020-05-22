Новосибирская область заняла восьмое место по приросту заболевших COVID-19 в округе

За семь дней (с 16 по 22 мая) общее количество жителей, которым был поставлен диагноз «новая коронавирусная инфекция», возросло в Новосибирской области в 1,4 раза, сообщили в Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

— Показатель прироста заболевших — один из важнейших, на которые власти ориентируются, принимая решение о снятии ограничений и введении послаблений режима при эпидемии, — уточнили в ИЦК.

Этот показатель теперь заметно ниже, чем в СФО (1,6 раза), но все еще превышает общероссийский (1,2 раза). По состоянию на 22 мая Новосибирская область вновь улучшила общую картину и переместилась на 8-е место среди регионов СФО.

На прошлой неделе (со 2 по 8 мая) показатель прироста составлял 1,5 раза. Сохраняется тенденция к замедлению прироста заболевших.

— На первом месте по приросту выявленных случаев в СФО — Республика Тыва (в 2,4 раза). А вот второе и третье места разделили Красноярский край и Омская область, — констатировали в ИЦК.

Отмечается, что по итогам недели Красноярский край вошел в число регионов РФ, где общее количество инфицированных приближается к 3000 человек. Здесь из-за вспышки коронавируса в Олимпиадинском ГОК количество выявленных случаев инфекции выросло сразу 1381 человек за неделю.

Всего в СФО количество зарегистрированных заболевших COVID-19 за неделю выросло на 59,9% (в 1,6 раза).

В Новосибирской области на 22 мая подтвержден диагноз у 1960 жителей — регион вплотную приблизился к порогу в 2000 случаев заболевания.

Напомним, самый высокий прирост заболевших коронавирусной инфекцией за неделю был отмечен в Новосибирской области сегодня, 22 мая — 79 человек за сутки.

Фото: pixabay.com, автор- fernandozhiminaicela