Новосибирская таможня продлила сроки временного ввоза автомобилей

Граждане, которые временно ввезли из-за границы в Россию транспортные средства, до 30 сентября 2020 года освобождены от обязанности их обратного вывоза. Такое решение принял Совет Евразийской экономической комиссии 29 апреля 2020 года № 47 «Об изменении некоторых сроков ввоза товаров для личного пользования», сообщили в пресс-службе Новосибирской таможни.

— Продление сроков вызвано сложившейся обстановкой, связанной с принятием мер, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, — говорится в сообщении.

Решение вступает в силу 28 мая 2020 года и касается автомобилей, сроки временного ввоза которых истекают с 1 марта по 30 сентября 2020 г.

— Закрытые границы не всегда позволяют соблюдать требования законодательства о вывозе транспортных средств с территории ЕАЭС, у которых истек предельный срок временного ввоза, поэтому было принято такое решение. В данном случае срок временного ввоза автомобилей продлевается автоматически, обращаться в таможню не нужно, — подчеркнула начальник отдела таможенных процедур и таможенного контроля Новосибирской таможни Наталья Перевощикова.

Отмечается, что продление сроков временного нахождения автомобилей на территории России не освобождает граждан от соблюдения требований, условий и ограничений, установленных законодательством, в части фактического владения и пользования транспортными средствами декларантом, а также от обязанности по обратному их вывозу по истечении установленных сроков.

Для решения вопросов, связанных с совершением таможенных операций, в Новосибирской таможне продолжает работать специально созданный контактный центр. Телефон контактного-центра: (383) 279 00 04. Звонки принимаются в рабочие дни с 8:30 до 17:30 часов, в пятницу с 8:30 до 16:30 часов.

Специалисты таможни готовы разъяснять участникам внешней торговли практическое применение норм законодательства, что обеспечит непрерывность внешнеэкономической деятельности в условиях применения мер, направленных на борьбу с распространением коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации.

Вместе с тем, в пресс-службе подчеркнули, что в рамках мер безопасности для предупреждения распространения коронавируса, в таможне временно ограничен личный прием граждан руководством таможни и таможенных постов. Запросы рекомендуется формулировать в письменной форме и отправлять посредством почтовой связи или электронной почты.

Фото предоставлено пресс-службой Новосибирской таможни