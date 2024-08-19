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Новосибирская школа № 220 в микрорайоне «Евроберег» заняла второе место на летнем этапе федерального градостроительного конкурса

  • 19/08/2024, 09:05
Новосибирская школа № 220 в микрорайоне «Евроберег» заняла второе место на летнем этапе федерального градостроительного конкурса
Всего в конкурсе было 20 различных номинаций и 564 заявки от участников.

В конкурсе «ТОП ЖК–2024», проводимом Единым ресурсом застройщиков, в номинации «Лучшая школа от застройщика» первое место заняла школа в Москве от ГК «Пионер». На втором месте оказалась новосибирская школа № 220, на третьем месте расположилась московская школа от ГК «А101».

Проект школы 220 в «Евробереге» принадлежит девелоперской компании Брусника при участии центра разработки образовательных систем «Умная школа», голландской архитектурно-консалтинговой компании, европейского ландшафтного бюро.

Учебное заведение занимает участок в 1,9 Га, при этом общая площадь здания составляет 15,8 тыс м2, которое рассчитано на 825 учащихся.

Новосибирская школа № 220 в микрорайоне «Евроберег» заняла второе место на летнем этапе федерального градостроительного конкурса

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в ходе визита в школу 220 призвал взять ее за образец и применять подобный подход на территории всей страны.

Так как микрорайон «Евроберег» продолжает развиваться, ему нужна еще одна школа. Брусника спроектировала вторую школу на 1 100 детей, учиться они смогут в одну смену. Учебные классы рассчитаны на 25 человек. Отмечается, что старшие классы отделены от младших: первые займут четыре этажа левого крыла, а начальная школа – три этажа правого.

В общем пространстве будут актовый и спортивный залы, столовая, атриум со сценой, библиотека и кинозал. Согласно проекту, активное пространство школы увеличено, а площадь менее задействованных помещений: подвалов, коридоров, холлов — сокращена.

Новосибирская школа № 220 в микрорайоне «Евроберег» заняла второе место на летнем этапе федерального градостроительного конкурса

Что касается фасада школы, то он будет облицован керамогранитом. На главном входе установят большой экран для трансляции видео на общешкольных линейках и выпускных. Подвальный этаж займет техническое помещение с инженерными сетями, индивидуальным тепловым узлом, насосной, электрощитовой.

Кроме того, на территории школы появится общедоступный стадион с беговыми дорожками и трибунами для зрителей, им смогут пользоваться все жители района. Более того, возможности спортивного сооружения позволят принимать соревнования районного масштаба.

Строительство школы планируется начать уже в этом году. Ожидается, что застройщиком, как и в случае со школой 220 в Евробереге, станет компания Брусника.

Фото предоставлены компанией «Брусника»

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Рубрики : Бизнес

Регионы: Россия Новосибирcк

Теги : Брусника


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