Новосибирская школа № 220 в микрорайоне «Евроберег» заняла второе место на летнем этапе федерального градостроительного конкурса

В конкурсе «ТОП ЖК–2024», проводимом Единым ресурсом застройщиков, в номинации «Лучшая школа от застройщика» первое место заняла школа в Москве от ГК «Пионер». На втором месте оказалась новосибирская школа № 220, на третьем месте расположилась московская школа от ГК «А101».

Проект школы 220 в «Евробереге» принадлежит девелоперской компании Брусника при участии центра разработки образовательных систем «Умная школа», голландской архитектурно-консалтинговой компании, европейского ландшафтного бюро.

Учебное заведение занимает участок в 1,9 Га, при этом общая площадь здания составляет 15,8 тыс м2, которое рассчитано на 825 учащихся.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в ходе визита в школу 220 призвал взять ее за образец и применять подобный подход на территории всей страны.

Так как микрорайон «Евроберег» продолжает развиваться, ему нужна еще одна школа. Брусника спроектировала вторую школу на 1 100 детей, учиться они смогут в одну смену. Учебные классы рассчитаны на 25 человек. Отмечается, что старшие классы отделены от младших: первые займут четыре этажа левого крыла, а начальная школа – три этажа правого.

В общем пространстве будут актовый и спортивный залы, столовая, атриум со сценой, библиотека и кинозал. Согласно проекту, активное пространство школы увеличено, а площадь менее задействованных помещений: подвалов, коридоров, холлов — сокращена.

Что касается фасада школы, то он будет облицован керамогранитом. На главном входе установят большой экран для трансляции видео на общешкольных линейках и выпускных. Подвальный этаж займет техническое помещение с инженерными сетями, индивидуальным тепловым узлом, насосной, электрощитовой.

Кроме того, на территории школы появится общедоступный стадион с беговыми дорожками и трибунами для зрителей, им смогут пользоваться все жители района. Более того, возможности спортивного сооружения позволят принимать соревнования районного масштаба.

Строительство школы планируется начать уже в этом году. Ожидается, что застройщиком, как и в случае со школой 220 в Евробереге, станет компания Брусника.