Двое мужчин погибли в ночном ДТП на трассе под Новосибирском

На федеральной трассе в Новосибирской области после столкновения с грузовиком погибли водитель легкового автомобиля и его пассажир. Смертельная авария произошла автодороге Р-254 «Иртыш» в Татарском районе в ночь на 19 августа.
По данным Госавтоинспекции, автомобиль Chevrolet Niva, ехавший со стороны Новосибирска в сторону Омска, на 980 км трассы вылетел на встречную полосу и столкнулся с грузовым Sitrak. От мощного удара легковушка превратилась в груду железа.
— В результате аварии 56-летний водитель Chevrolet и его пассажир погибли. Оба мужчины — жители Омской области. Обстоятельства и причины произошедшего, а также возраст погибшего пассажира легкового автомобиля устанавливаются, — сообщили в региональном ведомстве.
Ранее редакция сообщала о том, что четыре человека погибли в жуткой аварии с участием легкового автомобиля и эвакуатора на трассе в Новосибирской области.
Источник фото: пресс-служба ГАИ по НСО.
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