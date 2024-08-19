Двое мужчин погибли в ночном ДТП на трассе под Новосибирском

На федеральной трассе в Новосибирской области после столкновения с грузовиком погибли водитель легкового автомобиля и его пассажир. Смертельная авария произошла автодороге Р-254 «Иртыш» в Татарском районе в ночь на 19 августа.

По данным Госавтоинспекции, автомобиль Chevrolet Niva, ехавший со стороны Новосибирска в сторону Омска, на 980 км трассы вылетел на встречную полосу и столкнулся с грузовым Sitrak. От мощного удара легковушка превратилась в груду железа.

— В результате аварии 56-летний водитель Chevrolet и его пассажир погибли. Оба мужчины — жители Омской области. Обстоятельства и причины произошедшего, а также возраст погибшего пассажира легкового автомобиля устанавливаются, — сообщили в региональном ведомстве.

Ранее редакция сообщала о том, что четыре человека погибли в жуткой аварии с участием легкового автомобиля и эвакуатора на трассе в Новосибирской области.