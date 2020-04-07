Новосибирская студентка стала победительницей Всероссийской олимпиады бухгалтеров

Всероссийская студенческая олимпиада системы «Главбух» проводилась в пятый раз. Участие в ней принимают студенты вузов и учреждений среднего профессионального образования, сообщили в пресс-службе НГУЭУ.

Задания олимпиады рассчитаны на студентов, изучающих бухгалтерский учет и налогообложение в рамках подготовки по специальностям укрупненной группы «Экономика и управление». Целями олимпиады являются выявление и поддержка наиболее одаренных и талантливых студентов, закрепление и углубление знаний, полученных в процессе обучения, стимулирование творческого роста и интереса к бухгалтерскому делу, повышение престижа образовательных учреждений.

V Всероссийская студенческая олимпиада системы «Главбух» проходила в три этапа с ноября 2019 года по март 2020 года. Всего в первом отборочном туре участвовало свыше 12000 человек из более 500 вузов и 400 учреждений СПО. Во второй – всероссийский – тур вышли три студентки из Новосибирска, а до финала, в котором участвуют 10 человек, добрались Анастасия Шпак и Маргарита Федосеева из НГУЭУ.

Финальный тур олимпиады прошел в формате Skype-собеседований с претендентами на победу. Организаторы в течение 30 минут задавали вопросы по специальности каждому из участников. Были вопросы на проверку знаний в сфере налогового учета, налогового аудита, финансового анализа и бухгалтерского учета.

По итогам финала победителем была признана Маргарита Федосеева. По ее словам, не все задания давались легко, в некоторых из них мало было опираться на свои знания – нужно было еще и продемонстрировать быстроту реакции и умение рассуждать логически.

Участие в подобных мероприятиях развивает профессиональные навыки у студентов, в особенности так называемые Soft Skills, а победа дает возможность получить хорошие призы. Так, участник финального этапа олимпиады «Главбух», занявший первое место, награждается стипендией в размере 100 000 рублей. Маргарита Федосеева призовой фонд планирует инвестировать в свое дальнейшее профессиональное развитие – на обучение в магистратуре.

Кроме того, призеры финального этапа олимпиады, получают 10% скидку на программы дополнительного образования РЭУ им. Г. В. Плеханова и 5 дополнительных баллов в рамках индивидуальных достижений в составе портфолио при поступлении в магистратуру Финансового университета при Правительстве РФ (дополнительные баллы за победу во всероссийской олимпиаде начисляются при поступлении в магистратуру и других вузов). Также призеры финального этапа олимпиады получают право пройти стажировку у партнеров организатора – ООО «Актион группа Главбух», KPMG, BOSE или другой крупной компании.

Фото предоставлено пресс-службой НГУЭУ