«Сибиар-Спецтехника» наращивает обороты производства

Производство специализированной сельскохозяйственной техники на заводе «Сибиар» быстро набирает обороты, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

— Очень смелое дело – на предприятии, десятилетиями выпускавшем аэрозоли, было принято решение производить сельхозтехнику. Первый, 2019 год работы был достаточно успешным. Сегодня уже получены заказы на 2020 год, часть техники к началу посевной уже изготовлена. С 6 апреля, в условиях всех карантинных мероприятий, возобновлено не только основное производство аэрозолей, но и производство нового вида продукции для предприятия, — отметил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Он подчеркнул, что никакие противоэпидемические меры, никакие инфекционные угрозы не должны помешать и аграриям, и производителям спецтехники своевременно готовиться к посевной, потому что именно успешно работающая сфера сельского хозяйства обеспечивает продовольственную безопасность и экономическую стабильность нашего региона.

Напомним, производство «Сибиар-Спецтехника» было запущено в апреле 2019 года. Выпуск почвообрабатывающих комбинированных агрегатов налажен на территории основного завода компании. Новое подразделение выпускает прицепную почвообрабатывающую технику: комбинированные культиваторы, лущильники, глубокорыхлители, дискаторы (новые модификации бороны). Есть возможность выпуска катков для выравнивания полей шириной до 16 метров, готовится выпуск новых моделей турбокультиваторов. Продукция поставляется в крестьянско-фермерские хозяйства Новосибирской области, окрестных регионов Западной Сибири и в Казахстан. Объёмы производства растут кратно: в 2019 году было выпущено 10 единиц спецсельхозтехники, в этом году на конец марта уже выпущено 43 единицы.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области