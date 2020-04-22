За первый квартал 2020 года Новосибирская таможня пополнила федеральный бюджет на 6,2 млрд рублей – на 40 млн больше, чем за аналогичный период 2019 года, сообщили в пресс-службе Новосибирской таможни.

Отмечается, что основная часть таможенных платежей была собрана при ввозе товаров – 5,96 млрд рублей. Вывозные таможенные пошлины составили 29 млн рублей.

Тенденция по увеличению суммы таможенных платежей сохранилась и в апреле 2020 года: с 1 по 21 апреля Новосибирской таможней было перечислено в бюджет государства 1,64 млрд рублей – на 30 млн рублей больше, чем за такой же период 2019 года.

По словам заместителя начальника отдела таможенных платежей Новосибирской таможни Лилии Часовских, это связано с оформлением в апреле 2020 года платёжеёмких товаров – строительной и сельскохозяйственной техники из Китая, США, Германии, Финляндии и др. стран.

Фото предоставлено пресс-службой Новосибирской таможни