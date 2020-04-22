Банк УРАЛСИБ запустил акцию «Поддержка от Банка УРАЛСИБ» с бесплатным открытием и обслуживанием счета

В рамках акции новые клиенты получают открытие счета и 3 месяца бесплатного обслуживания при подключении к пакету услуг расчетно-кассового обслуживания (РКО).

Для того чтобы принять участие в акции, необходимо с 15 апреля до 30 июня 2020 года включительно открыть расчетный счет в рублях в Банке УРАЛСИБ, подключившись на 3, 6 или 12 месяцев к одному из пакетов услуг РКО: «Кассовый», «Кассовый Прайм», «Платёжный» и «Бизнес-старт». Открытие расчетного счета производится бесплатно.

Обращаем внимание, что пакет услуг «Кассовый Прайм» доступен для подключения только в Нижегородской, Ростовской, Новосибирской, Красноярской и Кемеровской областях.