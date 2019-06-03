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Новосибирские абоненты «Интерактивного ТВ» от «Ростелекома» не заметят поэтапного отключения аналогового вещания

  • 03/06/2019, 11:18
3 июня 2019 года Новосибирская область перешла на цифровую технологию телевещания, которое отличается более качественным изображением и бесперебойным сигналом.

Новосибирские абоненты «Интерактивного ТВ» от «Ростелекома» не заметят поэтапного отключения аналогового вещания В бесплатный пакет теперь входит 20 федеральных каналов. При этом аналоговый формат остался для региональных телеканалов и телеканалов, не входящих в состав мультиплексов.

Абоненты «Интерактивного ТВ» от «Ростелекома» не заметят каких-то неудобств или изменений при такой масштабной смене формата. Как пояснил Виталий Лапицкий, заместитель директора — директор по работе с массовым сегментом Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком», и до этого дня клиенты компании смотрели телеканалы в цифровом качестве.

— Компания «Ростелеком» на территории города Новосибирска и области с самого начала оказывает услуги только в цифровом формате. Именно поэтому абонентов компании вопрос перехода на новую технологию вещания эфирного телевидения никаким образом не затронул, потому что ни для абонентов, ни для нас как для компании ничего не изменилось, — сказал Виталий Лапицкий.

Сейчас порядка 150 тыс. абонентов на территории Новосибирской области пользуется интерактивным телевидением от «Ростелекома». По словам специалистов, компания готова расширять присутствие на рынке: сроки и условия подключения цифрового ТВ зависят от технических условий каждого конкретного дома. Если говорить в целом, то по многоквартирному сектору сейчас есть возможность предоставлять услуги по 95% от жилого фонда, а по частному сектору — на уровне 40-50%.

Получить более подробную информацию об услугах «Ростелекома», территориях их предоставления, а также оставить заявку на подключение можно на сайте www.rt.ru, а также по телефону 8-800-1000-800 (звонок бесплатный).

Фото предоставлено пресс-службой компании

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