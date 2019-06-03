 Рекламодателям

ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
ПроБизнес

Электротехническая атрибутика вызвала живой интерес на праздновании Дня защиты детей

  • 03/06/2019, 08:25
Праздник, организованный Главным управлением МЧС России по Новосибирской области, традиционно прошел 1 июня на площади у театра «Глобус».

Электротехническая атрибутика вызвала живой интерес на праздновании Дня защиты детейУже несколько лет подряд акционерное общество «Региональные электрические сети» принимает активное участие в праздничных мероприятиях, приуроченных к празднованию международного дня защиты детей. В этом году праздник, организованный Главным управлением МЧС России по Новосибирской области, традиционно прошел 1 июня на площади у Новосибирского академического молодёжного театра «Глобус».

Праздничное настроение задавалось буквально с первых шагов по площадке — всем гостям мероприятия выдавали яркие фирменные воздушные шары и флажки АО «РЭС», за которыми, порой, выстраивалась «живая» очередь.

Для всех посетителей была организована обширная выставка аварийно-спасательной спецтехники, частью которой стал и специализированный автомобиль филиала «Новосибирские городские электрические сети» АО «РЭС», укомплектованный разнообразными средствами защиты и оборудованием. Неподдельный интерес у детей вызывали не только яркие каски, огромные диэлектрические ботинки и перчатки, но и профессиональные инструменты электромонтеров. В итоге, образ «маленького энергетика» примерили на себя десятки ребятишек.

Малыши и подростки – все гости праздничной площадки увлеченно слушали специалистов АО «РЭС», которые рассказывали о предназначении каждого элемента профессиональной экипировки, при этом обязательно напоминая основные правила электробезопасности с демонстрацией предупреждающих знаков и табличек. А чтобы информация об опасности электрического тока лучше запомнилась, энергетики использовали целый комплекс наглядных материалов – на площадке детям раздавали красочные буклеты и листовки-комиксы, а также показывали тематические мультфильмы на огромном экране мобильного комплекса информирования и оповещения населения (МКИОН).

Принимая участие в данном мероприятии, сотрудники АО «РЭС» каждый год обращают внимание на проблему детского электротравматизма, которая становится особенно актуальной с наступлением летних каникул.  Чтобы во время отдыха дети и подростки избежали травм и других неприятностей, связанных с воздействием электричества, взрослые должны рассказать детям о самых элементарных правилах обращения с электричеством и еще раз напомнить, что территория энергообъектов – не место для игр!

В АО «РЭС» уверены, что знания о правилах электробезопасности, полученные сегодня на празднике, пригодятся всем без исключения – и детям, и их родителям. Желаем отличных летних каникул и, конечно же, отдыха без опасностей!

Фото предоставлено пресс-службой компании

Популярное с сайта

S7 Airlines приступает к полётам из Новосибирска в Батуми

03/06/2019, 14:43
Батуми станет вторым грузинским городом, имеющим авиасообщение с Новосибирском.
Теплосети Черепаново приготовили для инвестора

Теплосети Черепаново приготовили для инвестора

03/06/2019, 13:58
Администрация поселка готова передать теплосистему концессионеру на 15 лет.
Коммерческого директора IT- компании с зарплатой от 500 тысяч рублей ищут в Новосибирске

Коммерческого директора IT- компании с зарплатой от 500 тысяч рублей ищут в Новосибирске

03/06/2019, 13:28
Аналитики HeadHunter составили топ-10 самых дорогих предложений за май.

Актуальный разговор

Гендиректор и учредитель агентства недвижимости «Большой Город» Жанна Волобуева

За что мы платим: риэлторы — это независимые эксперты, роль которых только возрастет

Все материалы
Новости

«Роснано» ищет заказы на электробусы и троллейбусы

03/06/2019, 19:00

Сельхозпроизводителям области перечислено 758 млн. руб господдержки

03/06/2019, 18:39

Новосибирская область перешла на «цифру»

03/06/2019, 17:34

Регионы Сибири не встраиваются в план-графики «Газпром газомоторное топливо»

03/06/2019, 17:31

ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск» ограничит подачу газа ФГУП «УЭВ»

03/06/2019, 16:50

S7 Airlines приступает к полётам из Новосибирска в Батуми

03/06/2019, 14:43

Теплосети Черепаново приготовили для инвестора

03/06/2019, 13:58

Коммерческого директора IT- компании с зарплатой от 500 тысяч рублей ищут в Новосибирске

03/06/2019, 13:28

Роспотребнадзор выявил в регионе продукцию предприятий–«фантомов»

03/06/2019, 12:51

Что выбрать? Собственную службу маркетинга или аутсорс?

03/06/2019, 12:28

 © 2016-2019 – Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области

Недвижимость
Здоровье
Бизнес


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Июнь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Май    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска