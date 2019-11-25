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Новосибирские компании примут участие в специализированной выставке «Электроника—Урал 2019»

Мероприятие состоится 26-28 ноября в Екатеринбурге.
  • 25/11/2019, 10:48
Новосибирские компании примут участие в специализированной выставке «Электроника—Урал 2019»

26 — 28 ноября 2019 года в Екатеринбурге на площадке Центра международной торговли в 5-ый раз пройдет международная специализированная выставка «Электроника—Урал», сообщили в пресс-службе ЦПП Новосибирской области. Посетители выставки смогут ознакомиться с электронными компонентами и источниками питания, микросхемами и оптоэлектроникой, программным обеспечением и оборудованием для производства электроники, а также принять участие в специализированной конференции «Электроника – Урал 2019. Современные технологии отечественного производства».

Отмечается, что центр поддержки предпринимательства поддержит новосибирские компании в области автоматизации и электроники на международной специализированной выставке. В рамках участия в выставке новосибирским компаниям бесплатно предоставляются: возможность презентации своей продукции и рабочее место на коллективном стенде; участие в деловой программе; организация переговоров с перспективными партнерами.

В составе новосибирской делегации: ООО «НСК Коммуникации Сибири» (компания разрабатывает, производит и поддерживает телекоммуникационное оборудование и связанное с ним программное обеспечение), ООО Научно Производственная Компания «РЭЛСИБ» (являются одним из ведущих отечественных производителей контрольно-измерительных приборов и датчиков), ООО «Экспасофт» (компания работает в области анализа данных и машинного обучения, разрабатывает и развивает технологии с использованием искусственного интеллекта), ООО «Центр профессиональной переподготовки рабочих» (образовательная платформа для обучения рабочих), а также  ООО «Айвойс Технолоджи» (разработчик и производитель умной телекоммуникационной остановки SMART для удобного и полезного городского пространства).

— Участие развивающихся новосибирских компаний в выставочной и деловой программе Международной специализированной выставки «Электроника—Урал 2019» позволит укрепить имеющиеся и установить новые кооперационные связи, найти новых перспективных партнеров и расширить рынки сбыта, — уверены в ЦПП Новосибирской области.

Возраст 18+

Фото: предоставлено пресс-службой ЦПП Новосибирской области

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