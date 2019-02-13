Новосибирские компании вошли в рейтинг «ТехУспех-2018»

Четыре предприятия Новосибирской области вошли в Национальный рейтинг российских высокотехнологичных быстроразвивающихся компаний «ТехУспех-2018», организованного РВК. Так, изготовитель химических материалов «СКТБ «Катализатор» оказался на втором месте в категории топ-15 компаний по экспорту. Машиностроительная компания «Тион Умный микроклимат» попала в топ-15 организаций по темпам роста. Также в рейтинг вошла IT компания «СИБ» и производитель телекоммуникационного оборудования «Предприятие «ЭЛТЕКС», сообщили в РВК.

Отмечается, что самые успешные участники выделялись в категориях: ТОП-5 крупных компаний с выручкой от 2 млрд руб. до 30 млрд руб.; ТОП-5 средних — с выручкой от 800 млн до 2 млрд руб.; ТОП-5 малых — с выручкой до 800 млн руб.; ТОП-15 быстрорастущих — по темпам роста выручки, ТОП-15 инновационных — компании, которые выпускают высокотехнологичную продукцию, а также ТОП-15 по объему экспорта.

Общее количество участников рейтинга достигло 129 компаний.

— В 2018 году участниками рейтинга «ТехУспех» стали 88 новых компаний, что составляет 68% от общего числа компаний-участников, — отметили в РВК.

Согласно анализу компаний — в течение последних 5 лет компании рейтинга вывели на российский рынок, как минимум, один новый или существенно улучшенный продукт, разработанные на основе собственных или приобретенных результатах НИОКР.

Больше всего компаний (70%) работает по направлению «Новые производственные технологии», 50% – «Технологии беспроводной связи и «интернета вещей»». Наиболее перспективными рынками для участников являются «Энерждинет» (42%), «Хелснет» и «Маринет» (41%).

Рейтинг составляется в партнерстве с Ассоциацией инновационных регионов России и Национальным исследовательским университетом «Высшая школа экономики».

Фото: Юлия Данилова