День рождения по-средиземноморски в Leto-café

Удивите ваших гостей оригинальным форматом торжества и изысканной кухней: специально для вас шеф-повар разработает меню вечера. Для любителей морепродуктов и морских деликатесов эффектным решением станет ледяной бар с различными закусками из рыбы и морепродуктов. Также для гостей предусмотрено тематическое оформление праздничного стола в стиле выбранной страны – для полного погружения в атмосферу путешествий!

Мы знаем, как сделать ваше событие незабываемым.

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Фото: предоставлено компанией