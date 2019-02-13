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День рождения по-средиземноморски в Leto-café

  • 13/02/2019, 17:28
Уникальное предложение от Leto-café
Уникальное предложение от Leto-café для празднующих день рождения в феврале - ужин в стиле одной из стран Средиземноморья!

Удивите ваших гостей оригинальным форматом торжества и изысканной кухней: специально для вас шеф-повар разработает меню вечера. Для любителей морепродуктов и морских деликатесов эффектным решением станет ледяной бар с различными закусками из рыбы и морепродуктов. Также для гостей предусмотрено тематическое оформление праздничного стола в стиле выбранной страны – для полного погружения в атмосферу путешествий!

Мы знаем, как сделать ваше событие незабываемым.

Подробности и заказ по тел. 209-11-03 и на сайте http://letocafensk.ru

Фото: предоставлено компанией

Возрастные ограничения: 18+

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