Новосибирские концессии: практика с 2010 года

Опыт концессий в Новосибирске

Концессионные проекты сегодня используются во всех крупнейших регионах. Частный инвестор за свой счет реконструирует объекты, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, и взамен получает право эксплуатировать объект на возмездной основе и получать доход. Для муниципалитетов это реальный способ сэкономить бюджетные средства, обеспечивая при этом предоставление услуги потребителю.

— Сегодня в Новосибирске концессии применяются во всех сферах жизнедеятельности, начиная от объектов соцкультбыта, и заканчивая объектами жилищно-коммунального хозяйства, — говорит начальник департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска Виталий Витухин.

Первые концессии в Новосибирске были заключены в 2010 году в отношении объектов здравоохранения — стоматологической поликлиники №6 на ул. Нарымской и родильного дома на ул. Коммунистической. А детский сад «Жарки» в Калининском районе стал первым объектом в образовании, реконструированным по концессионному соглашению. Только по нему объем инвестиций составил 62,5 млн рублей.

Еще одним успешным примером реализации инвестиционного проекта в форме концессионного соглашения в городе стало появление Центра хоккейного мастерства в помещении бывшего кинотеатра «Космос», расположенного на ул. Богдана Хмельницкого. Как заметил Виталий Витухин, в каждом проекте инвесторы, использующие здания муниципальной собственности после проведенной реконструкции, не только оказывают свои услуги, но и выполняют взятые на себя социальные обязательства.

Концессии в ЖКХ

Сфера ЖКХ достаточно специфична, и законодательство предъявляет к этим объектам отдельные требования.

— В прошлом году департаментом проведена колоссальная по объему работа по подготовке к заключению концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения с единой теплоснабжающей организацией ООО «НТСК». В феврале текущего года данное соглашение было заключено, объем привлеченных инвестиций составил 4,9 млрд рублей, — рассказал Виталий Витухин.

Но это не единственная концессия в сфере ЖКХ.

Ранее по трем концессиям (2011, 2016 и 2018 годов) ОАО «Городские газовые сети» переданы 76 объектов газоснабжения протяженностью 120,9 км. Суммарный объем вложений инвестора в сети предполагает 182,5 млн рублей.

На сегодняшний день в Новосибирске действуют 14 концессионных соглашений, затрагивающих все сферы жизнедеятельности города, на общую сумму 6,1 млрд рублей.

— Горжусь тем, что Новосибирск отличается от многих городов России: у нас не предусмотрено бюджетное участие в инвестиционных проектах с применением механизма МЧП, — подчеркнул начальник департамента. — До сих пор нам удавалось привлечь инвесторов без так называемого «бюджетного плеча».

С легким паром

Один из ярких примеров концессии в Новосибирске — реконструкция муниципальных бань. Их на сегодняшний день в оперативном управлении у муниципалитета — 13. Все бани в мегаполисе построены в период с 1937 по 2006 год.

Виталий Витухин уточняет, что с учетом текущих тарифов возможностей городского бюджета не хватало на реконструкцию и поддержание бань в достойном состоянии. Только на содержание ежегодно требовались более 30 млн рублей. В связи с этим руководством муниципалитета было принято решение о передаче семи бань под различные инвестиционные проекты с обязательным условием сохранения их прямого назначения и всех социальных гарантий: в специальные дни в банях обслуживаются льготные категории граждан по цене, утвержденной муниципалитетом.

Первая банная концессия

Первая банная концессия в Новосибирске была заключена в 2011 году. Концессионер получил баню №24 на ул. Объединения в Калининском районе. Здание находилось в аварийном состоянии, и предприниматель, оставив лишь наружные стены, создал банный комплекс практически с нуля. Реконструкцию проводила фирма «Ледно». Объем инвестиций, вложенных в этот объект, составил около 20 млн рублей.

«Федоровские бани»

Реконструкцию «Федоровских бань» на ул. Советской удалось реализовать в рамках инвестиционного договора, который был заключен вместо концессионного соглашения. Его суть в том, что частный партнер увеличил площадь здания, а муниципалитет сохранил за собой право собственности на помещения площадью не менее той, которая была в объекте до реконструкции.

Реализуя проект «Федоровских бань», инвестор на месте старой двухэтажной бани построил пятиэтажное здание, площадью более 5000 кв. м. Архитектурный облик «Федоровских бань» максимально сохранен. Под бани был выделен цокольный и первый этажи. Сумма инвестиций составила 95 млн рублей.

«Сандуновские бани»

Ярким примером удачных концессий в Новосибирске является проект реновации бани №8 на ул. Каменской. В 2015 году мэрия Новосибирска подписала соглашение с дочерней компанией московских «Сандуновских бань» — ООО «Сандуны Новосибирск». Первоначально вклад в реконструкцию должен был составить 140 млн рублей, но из-за необходимости проведения реконструкции с воссозданием исторического облика легендарных московских «Сандунов» расходы концессионера увеличились до 240 млн рублей.

Виталий Витухин вспоминает, что в 2015 году планы мэрии сдать баню на Каменской в концессию вызвали протесты общественности, в первую очередь пенсионеров. Они боялись, что вместо общественной бани мэрия построит дом или бизнес-центр.

В 2018 году банный комплекс принял первых посетителей. Он способен обслужить до 1000 человек в день. Общая площадь комплекса после реконструкции — около 3000 кв. м.

Баня «в нагрузку»

Учитывая, что только половина находящихся в ведении муниципалитета бань привлекала инвесторов, а вторая половина даже не рассматривалась ими, поскольку требовала огромных финансовых вложений с длительным сроком окупаемости, муниципалитет пошел по пути формирования инвестиционных предложений, включающих в объект соглашения сразу две бани: рентабельную и нерентабельную.

— «Сандуны» стали последним объектом, когда мы включали в концессионное соглашение одну баню. Мы сформировали пары бань для инвесторов. Одна из них являлась рентабельной, вторая — менее привлекательной, — уточнил Виталий Витухин.

По этому принципу в Новосибирске на сегодняшний день заключены два концессионных соглашения. Концессионером по ним выступило ООО «Объединение 24». По одному из соглашений компания выполнила свои обязательства, и в настоящее время бани эксплуатируются. Одна из них — баня №23 на ул. Вересаева в Первомайском районе. Здание 1977 года постройки до соглашения ни разу не ремонтировалось и имело износ более 45%. В 2022 году обновленный банный комплекс возобновил работу после реконструкции. В нем полностью заменены все системы жизнеобеспечения: электрика, водоснабжение и канализация, отопление, вентиляция, система пожарной сигнализации и пожаротушения. Были усилены фундамент, несущие конструкции, перекрытия и стены, отремонтирована кровля, заменены двери и окна, оборудование, мебель. В здании появились два бассейна: по одному в женском и мужском отделениях.

30 июня 2023 года открылась для посетителей и баня на ул. 25 лет Октября. В обновленном здании теперь есть помещения для отдыха, раздевалки, зоны для моечных процедур, парилки, купели и сенсорные дорожки из камней для массажа ступней ног.

— По этой паре бань объем инвестиций составил более 70 млн рублей вместо 60 млн изначально запланированных, — рассказал Infopro54 директор ООО «Объединение 24» Евгений Телембовский. — На удорожании проекта сказались сначала Covid-19, а затем и санкции. Нам пришлось пересматривать проект, поскольку в нем было предусмотрено много иностранного оборудования.

Евгений Телембовский уточнил, что более 50% посетителей бань — льготные категории, которые могут помыться по установленным мэрией тарифам. На сегодняшний день он составляет 135 рублей в час.

По его словам, работы по второй паре бань в рамках концессионного соглашения — №9 в Заельцовском районе и №1 в Ленинском районе уже начаты.

Банные перспективы

Еще шесть бань, находящихся в оперативном управлении у муниципалитета, на текущий момент в инвестиционную деятельность не вовлечены. Все они закрыты с 1 июня 2022 года. Виталий Витухин рассказал, что по одной из них — бане №3 в Кировском районе — завершена процедура проработки инвестиционного проекта и проведения необходимых преддоговорных мероприятий, в августе планируется заключение договора о реконструкции объекта за счет частных инвестиций.

— Мы заключаем с собственником здания договор простого товарищества, в рамках которого сумма минимального вложения — 62 млн рублей. Сейчас договор на стадии подписания, — заверил собеседник редакции.

Три бани — №19 в Первомайском районе, №26 в Пашино и №36 в Ленинском районе — откроются после капитального ремонта, проведенного за бюджетные средства, в течение сентября-октября 2023 года.

На сегодняшний день остается нерешенным вопрос в отношении двух бань: №22 в микрорайоне ОбьГЭС и №7 на ул. Гурьевской в Октябрьском районе. По словам Виталия Витухина, департамент рассчитывает, что первый объект заинтересует предпринимателей компактностью и самодостаточностью, а второй — большим земельным участком. Он отметил, что сейчас принимается решение разбить пары и снова передавать в коммерческие проекты по одной бане.