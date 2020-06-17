Новосибирские предприниматели зарегистрировали за год почти 10 тысяч онлайн-касс

С момента начала реформы применения контрольно-кассовой техники (с 01.02.2017) по 01.06.2020 в Новосибирской области было зарегистрировано и применялось 85,5 тыс. единиц кассовой техники. Действующий парк ККТ в настоящее время (без снятых с учета) составляет 69 тыс. единиц, их пользователями являются 33 тыс. налогоплательщиков – организаций и индивидуальных предпринимателей, сообщили в пресс-службе УФНС по Новосибирской области.

В ведомстве напомнили, что в 2019 году в соответствии с законодательством Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники реализован третий этап по переводу организаций и предпринимателей на новую систему применения ККТ, в основе которой лежит онлайн передача информации о каждом расчете в ФНС России.

Отмечается, что после завершения третьего этапа (после 01.07.2019) регистрация кассовой техники продолжается, в том числе лицами, не успевшими ее зарегистрировать к установленному сроку. Так с 01.07.2019 по 01.06.2020 количество налогоплательщиков – новых пользователей ККТ составило 9,2 тыс., ими было зарегистрировано 9,5 тыс. единиц ККТ.

— До 1 июля 2021 года отложен переход на онлайн-кассы для индивидуальных предпринимателей без наемных работников, причем отсрочка распространяется только на тех предпринимателей, кто продает товары собственного производства или лично оказывает услуги, — напомнил начальник отдела оперативного контроля УФНС России по Новосибирской области Владимир Шаповалов.

По его словам, действующий парк ККТ в Новосибирской области в три раза превышает дореформенный парк контрольно-кассовой техники. Большая часть кассовой техники (86%) зарегистрирована через личный кабинет налогоплательщика, без визита в налоговую инспекцию.

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