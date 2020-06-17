На самоизоляции новосибирцы тратили больше денег на продукты, онлайн-обучение и медицинские товары

31 марта в Новосибирске был введен режим самоизоляции. С его началом горожане стали тратить больше денег на продукты, онлайн-обучение и медицинские товары. К такому выводу пришли аналитики Яндекс.Денег, сравнив платежи пользователей картами Яндекс Денег за март — май 2020 и 2019 годов.

Так, число платежей в продуктовых магазинах города в марте увеличилось на 20%, в апреле — на 6%, в мае — на 11% по сравнению с такими же периодами 2019 года. Оборот платежей в марте вырос на 31%, в апреле — на 30%, в мае — на 29%. Всю весну был больше и средний чек: в марте — на 10% (370 рублей), в апреле — на 23% (387 рублей), в мае — на 17% (362 рубля).

Количество платежей новосибирцев за онлайн-курсы, лекции, мастер-классы и тренинги в марте увеличилось в 7,7 раза, в апреле — в 3,9 раза, в мае — в 2,4 раза относительно весенних месяцев 2019 года. Оборот платежей в марте увеличился в 4 раза, в апреле — в 7,8 раза, в мае — в 9,5 раза. Средний чек тоже заметно вырос: в апреле — в 2 раза (до 2357 рублей), в мае — в 4 раза (до 3770 рублей).

Жители Новосибирска стали больше тратить и на медицинские товары. В марте число платежей за них выросло на 27%, в апреле — на 8%, в мае — на 2% относительно этих же периодов годом раньше. Оборот платежей в марте увеличился на 45%, в апреле — на 34%. Средний чек в марте подрос на 14% (до 521 рубля), а в апреле — на 24% (до 539 рублей).

А вот расходы горожан на одежду, кафе и рестораны, а также отели заметно сократились этой весной.

Оборот платежей новосибирцев в магазинах одежды в апреле снизился на 73%, в мае — на 53% относительно этих же месяцев 2019 года. Средний чек в апреле упал на 19% (до 1602 рублей), в мае — на 12% (до 1413 рублей).

Снизились также траты горожан на кафе и рестораны. Число платежей в них сократилось на 40% в марте, на 82% в апреле и на 74% в мае. Оборот платежей в апреле упал в 5 раз, в мае — во столько же. Средний чек в мае стал меньше на 25% и составил 437 рублей.

Весной новосибирцы заметно меньше расходовали на бронирование номеров в отелях и гостиницах. В апреле количество таких платежей упало на 67%, в мае — на столько же по сравнению с этими же периодами годом раньше. Уменьшился и средний чек: в апреле — 48% (до 1419 рублей), в мае — на 76% (до 699 рублей).

Фото: pixabay.com, автор- quinntheislander