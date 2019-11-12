Новосибирские предприятия примут участие в бизнес-миссии в Сургут

С 14 по 15 ноября 2019 года в г. Сургуте пройдёт серия мероприятий, направленных на укрепление кооперации между предприятиями Новосибирской области и Ханты-Мансийского Автономного Округа., сообщили в пресс-службе ГУП НСО «НОЦРПП».

В рамках визита запланированы деловые встречи, посещения предприятий потенциальных партнеров, презентации и переговоры по направлениям деятельности организаций участников бизнес-миссии, биржа контактов, которая состоится в рамках форума «Мой бизнес» в г. Сургуте. В списке потенциальных заказчиков участников делегации порядка 50 предприятий.

В ходе подготовки к поездке участники делегации определили свои целевые рынки и компании, в сотрудничестве с которыми они заинтересованы встретиться. Заместитель директора ООО «Академия Охраны Труда» Наталья Ионова поделилась планами на предстоящую поездку:

— Наша компания оказывает профессиональные услуги, связанные с охраной труда и безопасностью работников. Мы числимся в реестре аккредитованных организаций Министерства труда и постоянно подтверждаем своё соответствие требованиям законодательства. Прежде всего, нам интересен г. Сургут и Ханты-Мансийский Автономный Округ для налаживания связей с предприятиями, с целью информирования работодателей об обязанностях и ответственности в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности и возможности передачи этих функций по договору аутсорсинга.

Директор ООО «Бизнес Партнер» Алексей Червяков так же поделился своими целями по участию в бизнес-миссии:

— Мы рады, что нам выпал шанс взаимодействовать с Центром поддержки предпринимательства Новосибирской области. Мы участвуем в бизнес миссии, чтобы рассказать о компании и продукте, который мы предоставляем, выйти на другие регионы. Наша компания занимается услугами для бизнеса, бухгалтерскими услугами и кадровый отбор с применением полиграфа. Полиграф — это аппарат, регистрирующий реакции человеческого организма на внешние раздражители (вопросы), прибор, применяемый для непредвзятой фиксации психофизиологических реакций. Мы надеемся, что у нас получится найти потенциальных партнеров и открыть для своего дела новые регионы.

В ЦПП уверены, что бизнес-миссия позволит полнее представить в Ханты-Мансийском Автономном Округе потенциал ряда компаний и в целом Новосибирской области, укрепить имеющиеся и установить новые интеграционные связи, увеличить товарооборот между регионами.

Организатор бизнес-миссии структурное подразделение ГУП НСО «НОЦРПП» — Центр поддержки предпринимательства Новосибирской области.

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Фото предоставлено пресс-службой ГУП НСО «НОЦРПП»