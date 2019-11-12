Рекламодателям
ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
спецПРОекты
Истории успеха

Таможенники Сибири выявили нарушений валютного законодательства почти на 10 млрд рублей

На долю нарушений, связанных с экспортом леса и лесоматериалов, приходится 36,2% от общей суммы выявленных нарушений.
  • 12/11/2019, 19:45
Таможенники Сибири выявили нарушений валютного законодательства почти на 10 млрд рублей

За 10 месяцев 2019 года таможенными органами Сибирского таможенного управления (СТУ) проведены 952 проверки по направлению валютного контроля, сообщили в пресс-службе СТУ. В результате проведённых проверок за январь-октябрь 2019 года выявлено нарушений валютного законодательства на сумму 9,9 млрд рублей. На долю нарушений, связанных с экспортом леса и лесоматериалов, приходится 36,2% от общей суммы выявленных нарушений.

Отмечается, что по фактам выявленных нарушений таможенными органами региона возбуждено 2158 дел об административных правонарушениях (АП). По количеству возбужденных дел об АП наблюдается рост на 4,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

— Основной объём составляют дела об АП, связанные с несоблюдением резидентами сроков получения на свои банковские счета в уполномоченных банках иностранной валюты или валюты Российской Федерации, причитающихся за переданные нерезидентам товары – 42,7%, а также связанные с несоблюдением участниками ВЭД установленных порядка и сроков представления форм учёта и отчётности по валютным операциям – 43%, — рассказали в СТУ.

По результатам проверок соблюдения валютного законодательства за 10 месяцев 2019 года таможенными органами СТУ возбуждено 52 уголовных дела по ст. 193 УК РФ (Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации) на общую сумму 6,7 млрд рублей, а также 73 уголовных дела по ст. 193.1 УК РФ (Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов) на сумму 10,8  млрд рублей.

Фото: pixabay.com, автор- geralt

Популярное с сайта

За нарушение антикоррупционного законодательства оштрафован руководитель ООО «Терминал Логистик»

За нарушение антикоррупционного законодательства оштрафован руководитель ООО «Терминал Логистик»

12/11/2019, 16:29
Вопреки закону сведения о заключении трудового договора с бывшим госслужащим не были направлены в 10-дневный срок на предыдущее место его службы.
Деньги для малого бизнеса: быстро, просто, удобно

Деньги для малого бизнеса: быстро, просто, удобно

12/11/2019, 15:28
Три этих главных критерия часто играют решающую роль в выборе кредитора. Малый бизнес гибок и мобилен, и поэтому требует к себе особого подхода, в том числе в вопросах получения заемных средств.
В Новосибирской области поступления от процедур банкротства увеличились на 30%

В Новосибирской области поступления от процедур банкротства увеличились на 30%

12/11/2019, 13:35
По состоянию на 1 октября в процедурах банкротства находится 1 780 налогоплательщиков с общей суммой задолженности более 17 млрд рублей.

Актуальный разговор

Ключевые изменения в налоговом законодательстве, которые могут коснутся бизнеса в 2020 году, комментирует партнер юридического агентства «Курсив» Мария Ильяшенко.

«Не думаю, что режим самозанятых будут активно использовать для оптимизации налогообложения»

Все материалы
Новости

«Вектор» начал производство вакцины от лихорадки Эбола

12/11/2019, 18:45

Новосибирские научные учреждения будут участвовать в создании центров геномных исследований мирового уровня

12/11/2019, 18:39

В октябре в Новосибирске зарегистрировано наибольшее количество прав и сделок

12/11/2019, 18:35

Перспективные инвестпроекты региона, реализуемые в рамках нацпроекта, получат дополнительную господдержку

12/11/2019, 18:01

Сбербанк и «Сибирская Аграрная Группа» подписали соглашение о сотрудничестве

12/11/2019, 16:54

За нарушение антикоррупционного законодательства оштрафован руководитель ООО «Терминал Логистик»

12/11/2019, 16:29

Деньги для малого бизнеса: быстро, просто, удобно

12/11/2019, 15:28

В Новосибирской области поступления от процедур банкротства увеличились на 30%

12/11/2019, 13:35

Количество заявлений о постановке недвижимости на кадастровый учет в Росреестре выросло

12/11/2019, 12:41

Область не добирает по налогу на прибыль

12/11/2019, 12:00

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru.  Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал.

Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе.


Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС77-59424 от 3.10.2014, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов»

 

Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2016-2019 – Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Недвижимость
Здоровье
Бизнес

Что Налоговый кодекс приготовил в новом году?

Подписаться на новости

Введите свой e-mail

 
×
×
Ноябрь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Окт    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска