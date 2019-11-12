Таможенники Сибири выявили нарушений валютного законодательства почти на 10 млрд рублей

За 10 месяцев 2019 года таможенными органами Сибирского таможенного управления (СТУ) проведены 952 проверки по направлению валютного контроля, сообщили в пресс-службе СТУ. В результате проведённых проверок за январь-октябрь 2019 года выявлено нарушений валютного законодательства на сумму 9,9 млрд рублей. На долю нарушений, связанных с экспортом леса и лесоматериалов, приходится 36,2% от общей суммы выявленных нарушений.

Отмечается, что по фактам выявленных нарушений таможенными органами региона возбуждено 2158 дел об административных правонарушениях (АП). По количеству возбужденных дел об АП наблюдается рост на 4,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

— Основной объём составляют дела об АП, связанные с несоблюдением резидентами сроков получения на свои банковские счета в уполномоченных банках иностранной валюты или валюты Российской Федерации, причитающихся за переданные нерезидентам товары – 42,7%, а также связанные с несоблюдением участниками ВЭД установленных порядка и сроков представления форм учёта и отчётности по валютным операциям – 43%, — рассказали в СТУ.

По результатам проверок соблюдения валютного законодательства за 10 месяцев 2019 года таможенными органами СТУ возбуждено 52 уголовных дела по ст. 193 УК РФ (Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации) на общую сумму 6,7 млрд рублей, а также 73 уголовных дела по ст. 193.1 УК РФ (Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов) на сумму 10,8 млрд рублей.

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