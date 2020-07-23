Новосибирские производители масличных культур получат субсидии

Соглашение о предоставлении Новосибирской области субсидии из федерального бюджета на стимулирование увеличения производства масличных культур было одобрено на заседании правительства региона, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Как доложила и.о. министра сельского хозяйства Новосибирской области Светлана Невзорова, в целях реализации проекта «Экспорт продукции АПК» в этом году наш регион в рамках соглашения получит из федерального бюджета субсидию в объеме 58 млн 311 тысяч рублей на стимулирование производства двух масличных культур: рапса и сои.

В региональном минсельхозе сообщили, что возделыванием технических (масличных) культур в Новосибирской области занимаются почти в каждом сельском районе – в 28 из 30. В ходе посевной кампании 2020 года масличные размещены на площади 171,5 тыс. га – это на 3 тыс. га больше запланированных на этот год объемов и на 13 тыс. га больше уровня прошлого года.

— В нашем регионе сохраняется устойчивая тенденция к увеличению посевов технических культур. Занятые ими посевные площади выросли за последние несколько лет с 58 тысяч гектаров до 171 тысячи, — отметил министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко. — Значительный объем производимых масличных культур идет на внутренний рынок региона, в том числе для использования в животноводстве. При этом в качестве экспортно-ориентированной продукции сельского хозяйства, с высокой маржинальностью производства, эти культуры становятся все популярнее у наших растениеводов.

В 2020 году структура посевных площадей технических (масличных) культур в регионе такова: рапсом засеяно 75,3 тыс. га, соей – 16 тыс. га, льном-кудряшом – 62,4 тыс. га. В меньших объемах выращиваются подсолнечник, горчица, рыжик, лен-долгунец, конопля.

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