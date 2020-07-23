Внутренний туризм подогреют рублем

Компенсаторные меры правительства в различных потребительских отраслях станут, пожалуй, главным и долгосрочным сюжетом 2020-го. В числе особо опекаемых отраслей – туристическая индустрия – самая пострадавшая от ковидного ступора, от того, что «география дала усадку». Так, в ближайшем будущем правительство РФ выделит туроператорам 15 млн рублей. Эти деньги должны компенсировать расходы туристов на поездки по России. Об этом 22 июля сообщил прессе и депутатам Госдумы премьер Михаил Мишустин.

— Эти деньги пойдут на частичную компенсацию расходов людям, которые до конца этого года решат отдохнуть в российских регионах, — пояснил премьер.

Финансовая механика замысла прописана так: чтобы получить компенсацию, нужно взять турпутевку не менее чем на 5 дней в один из названных Ростуризмом регионов. Четко очерчена и хронология путешествия — между 15 августа и 20 декабря. Очерчен и чек «кэшбекнутой» поездки — от 25 000 до 75 000 рублей. Сумма возврата составит от 5 000 до 15 000 рублей, в зависимости от стоимости выбранного тура. «Дикий» туризм в поле дотационной заботы властей не попадет, во сколько бы он ни обошелся: тур, подпадающий под возмещение, нужно будет купить только у официального туроператора или классифицированного отеля и оплатить картой платежной системы «Мир» (кэшбек придет на нее).

В поле поддержки попадают четыре вида туризма: водный, экологический, сельский и культурно-познавательный. Для получения бонуса российский турист должен зайти на сайт-агрегатор мирпутешествий.рф (russia.travel), выбрать предложение одного из партнеров и перейти с сайта-агрегатора на его сайт. Там нужно выбрать один из предложенных туров на специальной акционной странице, оформить поездку и оплатить ее картой «Мир». Возврат средств на карту займет от 5 минут до 5 дней, при этом полученные деньги не будут облагаться налогами.

Ростуризм обозначил 45 направлений, по которым будет предоставляться компенсация. Среди них как территории, уже многие годы вовлеченные в туриндустрию (регионы, входящие в Золотое Кольцо, Псковская и Новгородская области, Карелия, Иркутская область и Красноярский край), так и федеративные субъекты, чей стаж на ниве туризма пока достаточно невелик. Новосибирская область, конечно, ближе к сообществу юниоров отрасли, нежели к кругу старожилов. Тем не менее в число дотируемых регионов вошла и она.

Кроме того, с 1 октября до 20 декабря компенсации будут распространяться на Алтайский край и Горный Алтай, Калининградскую область, Краснодарский край и Ставрополье, Крым и Севастополь, Москву и Подмосковье, Санкт-Петербург и Ленинградскую область.

Как сообщила руководитель управления отдела туристских инфоресурсов Елена Лысенкова, эта масштабная программа дотаций заработает уже в августе 2020 года. Таким способом планируется субсидировать более 2 млн турпоездок.

Фото: pixabay.com, автор- Hans