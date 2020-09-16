Новосибирские производители продуктов питания на WorldFood Moscow

«WorldFood» крупнейшая в России осенняя выставка продуктов питания мирового класса, которая состоится в Крокус Экспо. «WorldFood Moscow» традиционно является местом встречи лидеров food-индустрии. «WorldFood Moscow» дает возможность производителям найти новых российских и международных потребителей как среди торговых сетей разного масштаба, так и дистрибьюторов.

На коллективном стенде Новосибирской области (стенд №А557 павильона №3), организованном АНО «Центр содействия развитию предпринимательства Новосибирской области» (центр «Мой бизнес») в рамках федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» свою продукцию на выставке «WorldFood Moscow 2020» представят следующие производители:

· ООО ТД «ИВАН ДА» (производство натуральных продуктов без химии, красителей и консервантов) @ivanda.td.nsk;

· ООО «Продпоставка» (производство хлебцев из цельного зерна и кондитерских изделий);

· ООО «Здоровое питание» (производство функциональных продуктов питания) @natureda.ru;

· ООО «Купинское мороженое» (производство натурального мороженого) @kupino_icecream;

· ООО «Скоровар» (производство продуктов быстрого приготовления) @vskorovar.