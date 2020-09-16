Новосибирские производители продуктов питания на WorldFood Moscow

«WorldFood» крупнейшая в России осенняя выставка продуктов питания мирового класса, которая состоится в Крокус Экспо. «WorldFood Moscow» традиционно является местом встречи лидеров food-индустрии. «WorldFood Moscow» дает возможность производителям найти новых российских и международных потребителей как среди торговых сетей разного масштаба, так и дистрибьюторов.
На коллективном стенде Новосибирской области (стенд №А557 павильона №3), организованном АНО «Центр содействия развитию предпринимательства Новосибирской области» (центр «Мой бизнес») в рамках федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» свою продукцию на выставке «WorldFood Moscow 2020» представят следующие производители:
· ООО ТД «ИВАН ДА» (производство натуральных продуктов без химии, красителей и консервантов) @ivanda.td.nsk;
· ООО «Продпоставка» (производство хлебцев из цельного зерна и кондитерских изделий);
· ООО «Здоровое питание» (производство функциональных продуктов питания) @natureda.ru;
· ООО «Купинское мороженое» (производство натурального мороженого) @kupino_icecream;
· ООО «Скоровар» (производство продуктов быстрого приготовления) @vskorovar.
Руденских Алексей Геннадьевич, генеральный директор ООО «Купинское мороженое»: «Наша компания рада представить Новосибирскую область на федеральном уровне, так как она олицетворяет щедрость региона в составе своей продукции: только натуральные ингредиенты и собственное молочное сырье, собранное от лучших фермеров экозоны г. Купино. Наш пломбир — наша гордость. Мы хотим познакомить с мороженым «Купино» максимальное количество людей из России и за рубежом.»
Балашов Дмитрий, директор ООО ТД «ИВАН ДА»: «Мы ожидаем продуктивной выставки и будем рады достойно представить Новосибирский продукт. Готовим интересные трендовые новинки, планируем расширить географию и количество партнеров.»
Чедаева Лия Владимировна, директор ООО «Продпоставка»: «Заинтересовать новых потребителей и клиентов продукцией, имеющий натуральный уникальный состав (в том, числе безглютеновой ) сохраняющей свой полезные свойства при изготовлении, благоприятно влияющей на функции организма и здоровье людей. Здоровый продукт-здоровая нация. Поиск новых бизнес-партнеров, расширение географии поставок нашей продукции.»
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