Wi-Fi от «Ростелекома» появится более чем в 1500 отделениях ВТБ

«Ростелеком» обеспечит защищенную сеть Wi-Fi с поддержкой авторизации пользователей. Сеть будет доступна клиентам и сотрудникам банка.

— Новый проект в рамках партнерства ВТБ и Ростелекома позволит банку предоставлять клиентам более быстрый беспроводной доступ к интернету для комфортного пребывания в офисах, а также обеспечит удобный доступ сотрудников к информационным ресурсам банка, — заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ (ПАО) Вадим Кулик. — Проект создания беспроводной локальной вычислительной сети по технологии Wi-Fi – очередной шаг в расширении сотрудничества «Ростелекома» с ВТБ. Мы готовы предложить банку качественное обслуживание по оптимальным ценам и делаем всё возможное, чтобы выстроить с ним максимально доверительные отношения. Услуга предоставления доступа может быть дополнена целым комплексом интегрированных решений по сервисной модели, включая проводной доступ в интернет, цифровое телевидение, услуги мобильной связи и виртуальных частных сетей, — отметил вице-президент по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома» Валерий Ермаков.

Сегодня беспроводной интернет является неотъемлемой частью жизни и общения. Владельцам ноутбуков, планшетов и смартфонов требуется выход в интернет в любом месте, и Wi-Fi становится обязательным сервисом на любом предприятии сферы услуг и бизнеса.

«Ростелеком» имеет богатый опыт развертывания больших распределенных сетей Wi-Fi. Масштабная проверка технических возможностей компании состоялась во время Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, который проходил в России этим летом. Во время чемпионата услугами бесплатного доступа в интернет по сети Wi-Fi «Ростелекома» воспользовалось более 144 тысяч человек на стадионах и более 43 тысяч человек в фан-зонах разных городов России. Пользователи из 137 стран мира успешно прошли авторизацию, за время чемпионата не было зарегистрировано ни одного сбоя.

Фото: пресс-служба банка