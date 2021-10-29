Новосибирские таможенники изъяли из продажи 364 нелегальные шубы

По сообщению пресс-службы СТУ, таможенники совместно с полицейскими изъяли из продажи меховые изделия без идентификационных знаков. Продавцу грозит крупный денежный штраф.

— В одном из меховых салонов в центре Новосибирска сотрудники новосибирской таможни в ходе совместного рейда с полицейскими обнаружили 265 шуб из норки, мутона и нутрии с нарушениями правил маркировки (указан иной продавец) и 99 шуб без контрольных (идентификационных) знаков, — прокомментировала Татьяна Мартьянова, специалист отдела по связям с общественностью Сибирского таможенного управления. — Шубы без обязательной маркировки изъяты. В отношении продавца проводится проверка с целью принятия процессуального решения.

Напомним, обязательная маркировка меховых изделий была введена в августе 2016 года с целью борьбы с подделками и нелегальным ввозом в Россию таких товаров. Продажа предметов одежды из различных видов натурального меха, на которые не нанесён специальный контрольный (идентификационный) знак — КИЗ, запрещена.

Нарушения маркировки товара наказываются конфискацией товара и штрафами в размере до 10 тысяч рублей для должностных лиц, до 300 тысяч рублей для юрлиц.

Примечательно, что за то же преступление, совершённое в более крупном размере, может грозить и уголовная ответственность – лишение свободы на срок до шести лет.