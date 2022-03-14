Новосибирские ученые: российские семена уже практически вытеснили с местного рынка импортные

В случае эмбарго на поставку семян яровой пшеницы в Россию, сибирские ученые уже очень близки к тому, чтобы вытеснить импорт с рынка в результате естественной конкуренции, сообщает пресс-служба Сибирского НИИ растениеводства и селекции (СибНИИРС, филиал ФИЦ Институт цитологии и генетики СО РАН).

— В области высевают 70 сортов этой культуры, но в разных масштабах. Почти половину посевных площадей занимают 15 сортов, созданных в нашем институте, еще около 40 % приходится на другие сорта российской селекции. И только 13 % посевных площадей занимают иностранные сорта, — говорит руководитель СибНИИРС Иван Лихенко.

По словам ученого, схожая ситуация с ячменем. Всего в области высевается 28 сортов, в их числе — шесть селекции СибНИИРС, на которые приходится 62 % площади сортовых посевов. Примерно четверть посевов ячменя приходится на 10 импортных сортов. И все они внесены в список пивоваренных сортов.

—Далеко не весь импортный ячмень идет на нужды пивоварен, большая часть урожая идет на фураж, так же, как и ячмень российских сортов. Так что, если иностранные сорта уйдут с нашего рынка, мы уже сейчас сможем без проблем заменить большую долю занимаемой ими посевной площади, — подчеркнул Иван Лихенко.

Еще лучше ситуация с сортами озимых пшеницы и ржи, такими культурами как овес, гречиха и просо — практически все посевы заняты отечественными сортами.

Лихенко добавил, что селекционная работа в ИЦиГ не прекращается, она направлена, в том числе, на дальнейшее вытеснение импортных семян с сибирского рынка. В селекционных питомниках СибНИИРС уже имеются новые сортообразцы короткостебельной яровой пшеницы, которые должны составить конкуренцию импортной. В последние годы генетики ИЦиГ СО РАН совместно с селекционерами активно включились работу по созданию отечественных сортов пивоваренного ячменя.

Ежегодно ученые отдают на государственное сортоиспытание несколько сортов разных зерновых культур. В 2022 году для проведения испытаний будут переданы три сорта пшеницы (одна озимая и две яровых) и сорт ячменя.