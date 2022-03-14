ITF исключила россиян из состава участников Кубка Дэвиса и Кубка Билли Джин Кинг 2022 года

1 марта ITF приостановила членство федераций тенниса России и Белоруссии и отменила турниры в этих странах. Женскую сборную России в финальной части Кубка Билли Джин Кинг заменит команда Австралии, в Кубке Дэвиса вместо россиян выступят сербы, об этом сообщает пресс-служба ITF.

Сборные России победили в 2021 году на Кубке Дэвиса и Кубке Билли Джин Кинг, в связи с чем напрямую отобрались в основную сетку турниров. Сборные Белоруссии должны были участвовать в квалификационном раунде турниров. В Кубке Билли Джин Кинг белорускам будет засчитано техническое поражение в матче квалификационного раунда против команды Бельгии, в Кубке Дэвиса белорусы не примут участия в плей-офф Мировой группы I.

В финальной части Кубка Билли Джин Кинг участвуют 12 сборных, в Кубке Дэвиса — 18 команд. Победители группового этапа проходят в плей-офф.

Ранее Женская теннисная ассоциация (WTA) и Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) допустили российских и белорусских теннисистов до участия в личных турнирах в нейтральном статусе.