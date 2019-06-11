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Новосибирские врачи высадили деревья на Михайловской набережной

  • 11/06/2019, 12:55
Посадку саженцев приурочили к Дню медицинского работника, который традиционно отмечается в третье воскресенье июня.

Новосибирские врачи высадили деревья на Михайловской набережнойВрачи высадили 108 пурпурных ив и большой сибирский кедр, внеся свой вклад в благоустройство излюбленного у горожан места отдыха – Михайловской набережной.

В акции приняли участие лучшие врачи и сотрудники центров «Здравицы», получившие знак отличия «Золотой бейдж» по итогам 2018 года. А также журналисты известных новосибирских СМИ.

Елена Ямщикова, директор по маркетингу ЦСМ «Здравица»: «Это мероприятие было организовано не только для наших лучших сотрудников. Формирование уютной, экологичной городской среды – наше общее дело. Мы хотим помочь городу подготовить набережную к лету, чтобы она стала еще красивее и комфортнее для отдыха и семейных прогулок. А еще посадка деревьев — это отличная возможность оставить свой след в истории нашего города. Здорово будет прийти сюда через пару лет с детьми и сказать: «Это дерево посадила я!».
К стволу каждого дерева была символично повязана именная карточка, которую сняли по окончании мероприятия, чтобы не навредить молодым деревьям. Кульминацией праздника стала посадка большого сибирского кедра – настоящего дерева здоровья.

Ухаживать и присматривать за растениями будет творческая мастерская ландшафтного дизайна «Истен Пирс», которая является подрядной организацией, обслуживающей городскую набережную.

Наталья Сухарева, соучредитель ЦСМ «Здравица»: «Я благодарна нашим сотрудникам за то, что они нашли время и сделали такое замечательное дело – добавили еще немного зелени этому прекрасному месту, нашей набережной, где любят так гулять горожане».

Фото предоставлено пресс-службой компании

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