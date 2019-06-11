Чуть более половины муниципалитетов заключили дорожные контракты

В настоящее время заключено 51,4% контрактов муниципалитетов с подрядными организациями, осуществляющими дорожный ремонт. Ещё 35% находятся в торгах, а судьба ещё 13,6% (55 объектов) пока под вопросом. Такие данные на оперативном совещании в правительстве области привёл министр транспорта и дорожного хозяйства Анатолий Костылевский.

— 23 из объектов — это новые, поступившие после апрельской сессии, 22 — старые. В «лидерах» — Черепановский, Краснозёрский, Новосибирский и Кочковский районы, —приводит данные министр.

По его словам, один из контрактов по выполнению программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в настоящее время находится на обжаловании в ФАС.

— Мы вышли в этап производства работ. Нарушений качества ни в коем случае допускать нельзя, — говорит губернатор.

В то же время, как напомнил губернатор области Андрей Травников, реализация данного проекта находится на жёстком контроле федерального правительства. На прошлой неделе состоялось совещание у вице-премьера Максима Акимова, который призвал представителей регионов очень внимательно относиться к конкурсным процедурам, к процедурам заключения контрактов.

Однако, по словам Анатолия Костылевского, факты нарушений качества уже имеют место.

— Проверки осуществляются. Нарушения по качеству, к сожалению, уже есть. Оперативно принимаем на жёсткий контроль, — сообщает министр.

Напомним, что ранее отставание от темпов реализации программы со стороны ряда подрядчиков уже вызывало нарекания главы региона.

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