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Чуть более половины муниципалитетов заключили дорожные контракты

В областном правительстве объявили «лидеров наоборот» по началу дорожно-ремонтных работ.
  • 11/06/2019, 15:15
Автор: Евгения Серёгина
Чуть более половины муниципалитетов заключили дорожные контракты

В настоящее время заключено 51,4% контрактов муниципалитетов с подрядными организациями, осуществляющими дорожный ремонт. Ещё 35% находятся в торгах, а судьба ещё 13,6% (55 объектов) пока под вопросом. Такие данные на оперативном совещании в правительстве области привёл министр транспорта и дорожного хозяйства Анатолий Костылевский.

 23 из объектов  это новые, поступившие после апрельской сессии, 22 — старые. В «лидерах»  Черепановский, Краснозёрский, Новосибирский и Кочковский районы, приводит данные министр.

По его словам, один из контрактов по выполнению программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в настоящее время находится на обжаловании в ФАС.

Половина объектов БКАД еще не имеет подрядчиков

Половина объектов БКАД еще не имеет подрядчиков

В то же время, как напомнил губернатор области Андрей Травников, реализация данного проекта находится на жёстком контроле федерального правительства. На прошлой неделе состоялось совещание у вице-премьера Максима Акимова, который призвал представителей регионов очень внимательно относиться к конкурсным процедурам, к процедурам заключения контрактов.

— Мы вышли в этап производства работ. Нарушений качества ни в коем случае допускать нельзя,  говорит губернатор.

Однако, по словам Анатолия Костылевского, факты нарушений качества уже имеют место.

 Проверки осуществляются. Нарушения по качеству, к сожалению, уже есть. Оперативно принимаем на жёсткий контроль,  сообщает министр.

Напомним, что ранее отставание от темпов реализации программы со стороны ряда подрядчиков уже вызывало нарекания главы региона.

Фото: автора

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