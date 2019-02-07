«Новосибирский аффинажный завод» займется металлотрейдингом

— Для развития завода одной из основных проблем является сезонность, так как добыча золота в России осуществляется с мая по октябрь. В остальное время объемы добываемого и поставляемого на переработку сырья уменьшаются. Чтобы работа была более равномерной по году, мы запустили программу металлотрейдинга, — сообщил на пресс-конференции в ТАСС генеральный директор АО «Новосибирский аффинажный завод» Андрей Ергин.

Он уточнил, что предприятие планирует самостоятельно покупать сырье, содержащее драгметаллы, изготавливать продукцию производственно-технического назначения, а также заниматься ее реализацией. Ранее«НАЗ» оказывал услуги по аффинированию золота добывающим компаниям, а потом отгружал готовые банковские слитки в адрес банков, у которых добытчики брали кредиты или которым продавали золото.

Для полноценного запуска проекта в России необходимо внести корректировки в действующее законодательство, чтобы все аффинажные предприятия, включенные в соответствующий список правительства РФ, получили равные права по взаимодействию с добывающими компаниями. Сейчас добытчики обязаны сдавать сырье только в регионах добычи, в противном случае они теряют право на налоговые льготы. В такой ситуации в более выгодных условиях оказывается ОАО «Красноярский аффинажный завод», что ущемляет права других участников рынка. Предложения о внесении корректировок в нормативные документы уже переданы в правительство от лица некоммерческой организации, в которую входят аффинажные предприятия России.

— Для того чтобы избежать зависимости от сезонной работы, мы также планируем выйти на международный рынок: приобретать сырье в странах Ближнего и Дальнего зарубежья. Нам интересны поставки сырья из стран, которые не имеют сезонности в добыче. К примеру, из Африки, где сырье можно добывать круглый год, и оно отличается большим содержанием драгметаллов. У меня есть опыт работы по закупке сырья в Гвинее — я занимался этим последние 1,5 года, — говорит Ергин. — С введением санкций была блокирована работа многих компаний на зарубежных рынках, и мы хотим занять часть освободившихся ниш.

Для выхода на международные рынки «Новосибирский аффинажный завод» создал дочернюю компанию — ООО «Экселмет». В ней будут объединены специалисты с нужными для предприятия компетенциями, которые территориально находятся в разных регионах. По словам Андрея Ергина, это даст компании возможность более оперативно решать поставленные акционерами задачи.

По его оценкам, теоретически сейчас есть возможности для вывоза до 1 тонны сырья, содержащего драгоценные металлы, в месяц. Но многое будет зависеть от нюансов законодательства стран: импортеров, специфики расчетов, возможности организации транспортировки партий. К примеру, по словам Ергина, для покупателя менее рискованно вывозить из стран Африки партии до 100 кг. Для более крупных поставок нужно заказывать специальный транспорт, вплоть до частного самолета, и заключать договоры с транспортными компаниями о страховании грузов. Планов зайти на сами месторождения у акционеров «Новосибирского аффинажного завода» пока нет. Как поясняет Андрей Ергин, это слишком большие инвестиции, поэтому пока новосибирцев интересует только приобретение сырья

Реализовывать продукцию, полученную, в том числе, из зарубежного сырья, завод планирует не только в России, но и на лондонской бирже, где у него уже есть аккредитация — без существенного дисконтирования. Кроме того, в 2019 году предприятие планирует подать пакеты документов для выхода еще на две биржи — Шанхайскую и Дубайскую. Сейчас идет работа по хеджированию рисков от изменения стоимости металла. По словам, Андрея Ергина, все это даст «НАЗ» возможность использовать международную инфраструктуру для реализации намеченных планов.

Акционеры «Новосибирского аффинажного завода» также намерены провести модернизацию новосибирского актива. Оценочный объем инвестиций в новое оборудование составит около 150 млн рублей.

По предварительным данным, в 2018 году общий объем извлеченного «Новосибирским аффинажным заводом» золота составил 15,2 тонн, серебра — 18,5 тонн. В 2018 году завод стал сотрудничать с 70 новыми клиентами — довольно крупными компаниями из 15 регионов России. Они поставили на переработку в эквиваленте 9 тонн сырья золота и 6 тонн серебра. В 2018 году показатель оборотного капитала предприятия составил 1 млрд рублей, выручка выросла почти в 4 раза. Однако, по словам Андрея Ергина, выросли трудозатраты на переработку сырья, так как количество драгоценных металлов, содержащееся в сырье, уменьшается из-за истощения действующих месторождений. В планах на 2019 год: выручка 5 млрд рублей, производство золота — более 25 тонн, серебра — более 20 тонн.

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