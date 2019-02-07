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В Новосибирске снова будут производить платину и палладий

«НАЗ» восстанавливает участок и намерен выпускать конечную продукцию
  • 07/02/2019, 16:37
Автор: Юлия Данилова
В Новосибирске будут производить платину и палладий

— Ранее на АО «Новосибирский аффинажный завод» («НАЗ») был участок, который позволял производить аффинаж платино-палладиевых групп металлов. Он был закрыт, так как на предприятии эти металлы были сопутствующими в поступающем объеме сырья, где содержались в незначительном количестве, — сообщил на пресс-конференции в ТАСС генеральный директор АО «Новосибирский аффинажный завод» Андрей Ергин.

Сейчас возрождением производства будет заниматься дочерняя компания «НАЗ» — ООО  «Экселмет» — созданная для развития металлотрейдинга, в том числе на зарубежных рынках.

Новосибирский аффинажный завод займется металлотрейдингом и выйдет на зарубежные рынки

«Новосибирский аффинажный завод» займется металлотрейдингом

— Она будет ориентирована на поставки сырья, содержащего как золото и серебро, так и платину, палладий, иридий, осмий и ряд других элементов, — пояснил Ергин.

Он уточнил, что в том сырье, которое сейчас поступает на завод с месторождений, эти металлы присутствуют. Запуск их аффинажа дает предприятию возможность не останавливаться на полуфабрикатах.

— Ранее то, что мы получали из этих металлов, мы отправляли на переработку на другие предприятия. Сейчас хотим заняться производством конечного продукта из этих металлов сами, если увидим экономическую эффективность, — говорит Андрей Ергин.

«НАЗ» намерен запустить участок в 2019 году, чтобы успеть включиться в контракты добывающих предприятий, которые выходят на объекты уже в мае, и отвоевать часть рынка, связанную с данными металлами, у конкурентов.

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