В Новосибирске снова будут производить платину и палладий

— Ранее на АО «Новосибирский аффинажный завод» («НАЗ») был участок, который позволял производить аффинаж платино-палладиевых групп металлов. Он был закрыт, так как на предприятии эти металлы были сопутствующими в поступающем объеме сырья, где содержались в незначительном количестве, — сообщил на пресс-конференции в ТАСС генеральный директор АО «Новосибирский аффинажный завод» Андрей Ергин.

Сейчас возрождением производства будет заниматься дочерняя компания «НАЗ» — ООО «Экселмет» — созданная для развития металлотрейдинга, в том числе на зарубежных рынках.

Он уточнил, что в том сырье, которое сейчас поступает на завод с месторождений, эти металлы присутствуют. Запуск их аффинажа дает предприятию возможность не останавливаться на полуфабрикатах.

— Ранее то, что мы получали из этих металлов, мы отправляли на переработку на другие предприятия. Сейчас хотим заняться производством конечного продукта из этих металлов сами, если увидим экономическую эффективность, — говорит Андрей Ергин.

«НАЗ» намерен запустить участок в 2019 году, чтобы успеть включиться в контракты добывающих предприятий, которые выходят на объекты уже в мае, и отвоевать часть рынка, связанную с данными металлами, у конкурентов.

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