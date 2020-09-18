Новосибирский академический симфонический оркестр открывает концертный сезон

18 сентября – особенная дата для всех, кто причастен к жизни Новосибирской филармонии. Этот день для навсегда связан с легендарной личностью – Арнольдом Михайловичем Кацем.

— Мы очень трепетно относимся ко всему, что связано с Арнольдом Михайловичем Кацем. Для меня и моих коллег его имя представляет примат художественного над мелочным практицизмом и коммерческой составляющей, — отметил художественный руководитель Новосибирской государственной филармонии Владимир Калужский.

В пресс-службе Новосибирской филармонии напомнили, что в этом году со дня рождения Маэстро исполняется 96 лет. И по традиции в этот день в Государственном концертном зале имени А.М. Каца Новосибирский академический симфонический оркестр открывает Первый абонемент. На концерты этого абонемента из года в год приходят слушатели, которые ценят звучание созданного Арнольдом Михайловичем оркестра. За годы своего существования коллектив работал с плеядой всемирно известных дирижеров и солистов, его знают и любят в России и за рубежом.

На первом концерте самого популярного абонемента коллектива оркестр выступит под управлением главного дирижера и художественного руководителя Томаса Зандерлинга, солист – народный артист России, солист и дирижёр Мариинского театра, артист академического симфонического оркестра Ленинградской филармонии, профессор Санкт-Петербургской консерватории, художественный руководитель Санкт-Петербургского Дома музыки Сергей Ролдугин (виолончель). С известным виолончелистом выступит Лауреат XV конкурса им. Чайковского Павел Милюков (скрипка).

В программе Концерт для скрипки и виолончели Брамса и Вторая симфония Бетховена.

Фото предоставлено пресс-службой Новосибирской филармонии