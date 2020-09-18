Завтра на Новосибирском ипподроме состоятся конноспортивные соревнования

На Новосибирском ипподроме состоится завершающий этап розыгрыша призов Большого Сибирского Круга 2020 года. Главный приз – Кубок губернатора Новосибирской области, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В программе мероприятия 14 рысистых заездов и одна скачка, предусмотрены как личные, так и командные зачеты. Среди соревнующихся будут представители шести регионов – Новосибирской, Кемеровской, Омской областей, Алтайского и Красноярского краев, Республики Хакасия. Всего записано 98 лошадей, 48 наездников.

Гости мероприятия смогут сделать свои ставки на тотализаторе, который в этом году заработает впервые. Специальный дресс-код на скачках приветствуется.

Фото: pixabay.com, автор- Jan_Martijn_Verlaan