Новосибирский фармпроизводитель попросил не откладывать старт обязательной маркировки лекарств

Новосибирский фармпроизводитель Renewal («ПФК Обновление») в открытом письме призвал Правительство РФ отказаться от переноса начала обязательной маркировки лекарств, сообщили в пресс-службе компании.

Мониторинг движения лекарственных средств с использованием обязательной маркировки планировалось начать с 1 июля 2020 года, согласно федеральному закону от 12.04.2020 №61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». После внедрения маркировки потребители смогут отследить путь препарата от производителя до конечного пользователя и убедиться в легальности каждой упаковки. Однако на фоне пандемии шло обсуждение переноса срока. 28 мая СМИ стало известно, что соответствующий документ был направлен Минздравом в Госдуму к правительственному часу.

— Еще на прошлой неделе мы обратились к Правительству РФ с просьбой безотлагательно осуществить запуск системы маркировки лекарственной продукции. Мы считаем, что времени, отведенного на внедрение системы маркировки в фармацевтической отрасли, было достаточно, чтобы внести необходимые изменения в производственный процесс. Если продолжать сдвигать сроки, это отразится, прежде всего, на потребителях. Особенно на фоне нового закона, который предполагает продажу лекарств онлайн, — заявил генеральный директор Renewal («ПФК Обновление») Владлен Калустов.

Он подчеркнул, что в период кризиса и пандемии особенно важно, чтобы потребители получали подлинные лекарства и были защищены от продукции сомнительного качества. Маркировка — надежный способ обезопасить покупателей от подделок. С другой стороны, механизм контроля за оборотом препаратов необходим и для обеспечения доступности, точного учета лекарств и безопасности онлайн-торговли препаратами. Как известно, в апреле вышел закон об ужесточении наказания за распространение поддельных лекарств, действие его направлено на повышение защиты граждан от фальсификата лекарств и БАД при распространении через интернет.

Не дожидаясь официального старта системы маркировки, фармкомпания Renewal уже в декабре 2019 года начала наносить код Data Matrix на каждую упаковку и отправлять данные в государственную систему маркировки. При этом первая партия с цифровыми кодами была произведена еще в июне 2019 года. На сегодня компания выпустила уже более 100 млн маркированных упаковок более чем 80 наименований.

— Чтобы убедиться в легальности препарата, нужно установить бесплатное приложение «Честный знак». С его помощью можно проверить, кто и когда произвел лекарство, серию и другие доступные данные. Если покупатель увидит несоответствие или код маркировки не будет найден в приложении, он сможет оставить об этом сообщение, — напомнили в компании.

Фото предоставлено пресс-службой компании