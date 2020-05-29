«СКИФ» вступает в «Евролигу»

Разработчики проекта Сибирского кольцевого источника излучения фотонов («СКИФ») ведут переговоры со своими коллегами из Лиги европейских источников синхротронного излучения по поводу знакомства с передовым опытом тех стран, где аналогичные проекты ранее были успешно реализованы. Как рассказал на пресс-конференции в информагентстве «Интерфакс» руководитель проектного офиса ЦКП «СКИФ», замдиректора по научной работе Института ядерной физики (ИЯФ) СО РАН Евгений Левичев, в первую очередь, вопрос касается строительства собственно кольца центра и обустройства прилегающей к нему инфраструктуры. По словам ученого, ранее уже была достигнута договоренность с европейскими коллегами об экскурсии СКИФовцев на эти объекты, однако пандемия внесла свои корректировки в эти планы.

— Злободневный вопрос вот какой: одним из первых шагов, если бы не эпидемия, стала бы экскурсия по европейским источникам синхротронного излучения, прежде всего, проектантов и потенциальных строителей, чтобы посмотреть, как конкретно делается развязка стен от фундамента, который должен быть очень точно сделан, — рассказывает Левичев. — То есть это специфические вопросы, решение которых, сколько ни читай в статьях, лучше увидеть. Надеюсь, выйдем на те команды, что занимались проектированием и строительством таких источников и организуем с ними связь по видеоконференции. Это лучше, чем ничего.

По словам ученого, в перспективе возможно обращение и к азиатскому опыту — из-за наличия в Азии источников «СИ-излучения».

— Работа по изучению организации систем подобных установок в мире нужна, чтобы настраивать инфраструктуру: служебное жилье, систему общественного питания, — говорит министр науки и инновационной политики области Алексей Васильев. — Должны быть медицинские, образовательные организации, если люди планируют приезжать сюда на длительное время, рекреация. Все это сейчас уже активно прорабатывается с реализаторами проекта, ответственными органами власти и будет являться приоритетом для развития сопутствующей инфраструктуры при создании установки «СКИФ».

Помимо строительства и создания инфраструктуры центра, разработчики готовы взаимодействовать с европейскими коллегами и в плане его последующего функционирования. В частности, Евгений Левичев говорит о перспективах сотрудничества с европейской компанией «Козилаб» (Cosylab d.d.), филиал которой ООО «Козилаб-Сибирь» недавно был зарегистрирован в качестве резидента Академпарка.

— Эта компания последние десятилетия делает все известные системы управления для современных ускорителей, источников синхротронного излучений, — рассказывает ученый. — Они заинтересованы в участии в проекте «СКИФ». «Козилаб» — наши большие давние друзья. Надеемся, что эти современные технологии управления большими физическими комплексами, не только источником «СИ», но и другими, прорастут здесь в Сибири. В этом смысле мы собираемся активно изучать их опыт и применять здесь.

Одновременно участники проекта, по словам Левичева, продолжают изучать опыт новосибирских предприятий, с которыми могли бы сотрудничать в плане выпуска специализированного научного и технологического оборудования. Уже подана заявка в правительство РФ о выделении на эти цели средств федерального бюджета. Напомним, что ранее СКИФовцы заявляли о том, что их проект даст существенный толчок отрасли приборостроения — как минимум среди предприятий Новосибирской области.

О готовности выступить партнерами проекта уже заявили госкорпорация «Ростех», АО «НИИ Измерительных приборов — Новосибирский завод им. Коминтерна», Калининградский и Томский университеты, «Новосибирский авиазавод им. Чкалова».

— Там делают специальные подставки, на которые ставится чрезвычайно точный магнит, — рассказывают разработчики проекта. — Возможно, мы привлечем их в качестве изготовителя оборудования. У них есть все компетенции. Перед нами стоит задача выявления возможностей и технологического потенциала предприятий, расположенных на территории нашего региона. Сейчас в списке организаций, проявивших заинтересованность, около десятка компаний, заводов, предприятий. С некоторыми уже идет взаимодействие, многие готовы включаться по мере появления таких задач.

По информации проектного офиса ЦКП «СКИФ», 25% его исследовательских задач связаны с биомедицинскими технологиями, еще 25% — с промышленными, 15% — с технологиями транспортных систем, 10% — с энергетикой, 9% — с экологией, 8% — с продовольственной безопасностью.

Фото с сайта СКИФа