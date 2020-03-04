Новосибирский филиал «Росгосстраха» заключил 266 тыс договоров

В 2019 году ПАО СК «Росгосстрах» получило прибыль, существенно превышающую плановые показатели, сообщили в пресс-службе страховой компании. Как свидетельствует опубликованная компанией отчетность по ОСБУ, чистая прибыль по итогам работы за прошлый год составила 7,3 млрд рублей. Это на 32,2% больше, чем за 2018 год. Вслед за прибылью увеличился и капитал компании, который достиг по итогам года 52,3 млрд руб.

По словам генерального директора ПАО СК «Росгосстрах» Геннадия Гальперина, основной прирост в сравнении с 2018 годом дали страхование от несчастных случаев и болезней, а также добровольное медицинское страхование. Он отметил, что объем страховой премии в 2019 году превысил 80 млрд рублей (69 млрд рублей годом ранее).

— «Росгосстрах» заключил более 17,5 млн договоров страхования, что почти на 2,8 млн больше, чем годом ранее. Рост сборов в агентском канале в прошлом году составил 102,7%, в партнерском 105,6%, в корпоративном — 126%. Реализация страховых продуктов онлайн более чем удвоилась — темпы роста к 2018 году составили 222,5%. В банкостраховании, подразумевающем, в первую очередь, плотную работу с банками группы «Открытие», темпы роста в 2019 году составили 363,1%, — рассказали в компании.

Что касается объема страхового возмещения, которое компания выплатила в 2019 году своим клиентам, то он составил 35,1 млрд рублей.

— При этом, «Росгосстраху» пришлось урегулировать масштабное страховое событие, каким стало летнее наводнение в Иркутской области и Красноярском крае — урегулирование было проведено в кратчайшие сроки, и клиентам компании за поврежденное или уничтоженное водой имущество и недвижимость в считанные недели было выплачено более 240 млн рублей, — напомнил Геннадий Гальперин.

В Новосибирской области, сумма выплат составила более 451,4 млн рублей. Отмечается, что только за ущерб имуществу Новосибирский филиал выплатил жителям региона более 30 млн рублей.

— В 2020 году мы намерены сохранить рост в ключевых бизнес-направлениях. Мы будем бороться за лидерские позиции в страховании имущества граждан, хотим побороться за расширение нашей доли в добровольном автостраховании, нарастить портфель по банкострахованию, корпоративным продуктам и добровольному медицинскому страхованию, — говорит Геннадий Гальперин. — Такие цели обозначены в нашем основном документе, по которому живет и развивается «Росгосстрах».

В пресс-службе компании уточнили, что по итогам 2019 года Новосибирский филиал «Росгосстраха», по предварительным подсчетам, заключил около 266 тыс. страховых договоров.

Фото предоставлено пресс-службой компании